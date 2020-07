Véhicules électriques. Les ventes en 2030 représenteront un tiers du total

D’ici la fin de cette décennie, Deloitte prévoit de vendre environ 31,1 millions de véhicules électriques. Le consultant estime que les ventes de voitures à moteur à combustion interne (ICE) ont déjà atteint leur apogée.

Selon une étude de consultant Deloitte, d’ici la fin de la décennie, un tiers de toutes les voitures neuves vendues dans le monde sera électrifiée, affirmant un changement radical dans le choix des consommateurs.

L’entreprise estime que 31,1 millions de véhicules électrifiés seront vendus chaque année jusqu’en 2030, dix millions de plus que prévu en janvier 2019. Ainsi, les pics de ventes de véhicules à essence et diesel sont susceptibles d’avoir eu lieu pendant la pandémie. du coronavirus, ajoute l’étude.

Le consultant estime que les ventes de véhicules électriques seront de l’ordre de 2,5 millions en 2020

S’il est plausible que le marché automobile mondial n’atteigne pas les niveaux d’avant la pandémie avant 2024, les ventes de véhicules électriques devraient néanmoins être de l’ordre de 2,5 millions en 2020.

En appliquant un taux de croissance annuel composé de 29%, cela signifie qu’en 2025 les ventes de ces véhicules devraient atteindre 11,2 millions en 2025, puis s’établir à 31,1 millions en 2030. A ce moment, les véhicules électriques représenteront 81 % de toutes les voitures électriques neuves vendues.

Dissipation progressive des obstacles

Deloitte attribue la disparité des résultats, entre les prévisions de 2019 et de cette année, à plusieurs facteurs qui stimulent la croissance des ventes de véhicules électriques. Parmi eux, nous soulignons la dissipation progressive des obstacles qui décourageaient auparavant les conducteurs de faire ce changement, notamment l’accessibilité croissante des véhicules électriques classiques.

Jamie Hamilton, responsable du secteur des véhicules électriques chez Deloitte, a expliqué que «le prix élevé associé à de nombreux véhicules électriques limitait initialement certains de ses partisans, mais comme son coût se rapprochait de celui de l’essence et du diesel, le nombre des acheteurs potentiels devraient augmenter ».

Le consultant déclare en outre qu ‘”une gamme plus large de véhicules électriques neufs, combinée à la croissance du marché des véhicules d’occasion, signifie qu’ils deviennent une option viable pour beaucoup”.

Les autres facteurs qui encouragent l’adoption de ces types d’inspections comprennent les diverses incitations financières adoptées par les gouvernements, les objectifs d’émissions plus stricts et une gamme plus complète de modèles sur le marché, y compris les SUV, les berlines, les voitures de sport et les superminis.

Une enquête récente de Deloitte a révélé que la moitié des conducteurs britanniques interrogés envisageraient d’acheter une voiture électrique, mais 33% ont cité la hausse des coûts des infrastructures dans ce pays comme leur principale préoccupation.

