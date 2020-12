Vegeta Super Baby 2 rumeurs dans Dragon Ball FighterZ

Le 20 décembre prochain, Arc System Works a des nouvelles de Dragon Ball FighterZ, mais il est supposé que le prochain personnage serait Vegeta Baby 2.

Les rumeurs de l’arrivée de nouveaux personnages sur Dragon Ball FighterZ ne s’arrêtent pas. D’une part nous avons eu tout au long de l’année le « run run » de l’arrivée de Raditz, le frère de Son Goku et qui apparaît dans Dragon Ball Z, et l’apparition du Dragon of a Star de Dragon Ball GT. Ce dernier a été beaucoup mentionné en raison de quelques lignes de dialogue de Gogeta.

Mais maintenant, les choses changent. Une tournure japonaise inattendue «kojimero» et les fuites indiquent que le 20 décembre prochain, le personnage qui sera présenté dans Vegeta Baby 2 de Dragon Ball GT. Pas de Majin Vegeta.

FighterZ: Super Baby 2 Moves ‘Traductions initiales. DB FighterZ s’est vendu à plus de 6 millions d’exemplaires dans le monde! Plus de détails en photo. (Paquet source: V Jump / Ryokutya)

(Traductions: @ Inumaru08) pic.twitter.com/fLMubhctv7 – Dragon Ball Hype. (@DbsHype) 17 décembre 2020

Ce n’est pas encore confirmé, mais le compte qui a été chargé de filtrer ces informations est le même que chaque mois, des informations provenant du magazine V-jump sont divulguées avant sa sortie. Dragon Ball Super, Dragon Ball Xenoverse 2, Dokkan Battle…. Tout est gâté par cet homme.

Il y a quelques semaines, des informations sur Dragon Ball FighterZ ont été divulguées. Selon ces informations, les deux personnages restants de FighterZ Pass 3 sont Raditz et le One Star Dragon. Il a également ajouté Gogeta Super Saiyan 4 et une version complète du jeu pour les consoles vidéo de nouvelle génération. On parle même de crossplay entre toutes les plates-formes à l’exception de la Nintendo Switch.

Il faut ajouter que Dragon Ball FighterZ atteint 6 millions d’unités vendues. Pour fêter ça, Arc System Works offrira divers skins pour le lobby: Gogeta Super Saiyan Blue, Bardock Super Saiyan et une nouvelle variante de couleur pour Vegeta.

Les attaques de Vegeta Baby 2 dans Dragon Ball FighterZ

À ce moment, les fuites ne se sont pas arrêtées. Comme le personnage est montré dans V-Jump dans quelques jours, on sait les attaques que Vegeta Baby 2 aura dans FighterZ. Pour l’instant, il n’y a pas d’images, mais les noms sont disponibles.

Super attaque: onde d’énergie à pleine puissance

Ballon de mort Meteor Revenge

Meteor transformé en singe géant (Ozaru)