Vegeta Hakaishin dans Dragon Ball FighterZ ? Tout est possible

Avec l’arrivée d’un nouveau patch pour Dragon Ball FighterZ, les rumeurs de nouveaux personnages ne s’arrêtent pas. Aurons-nous Vegeta Hakaishin dans le jeu vidéo Arc System Works ? Je vous dis pourquoi la nouvelle transformation pourrait devenir un combattant de l’équipe.

Ce n’est pas une nouvelle qui annonce l’arrivée de Vegeta Hakaishin dans Dragon Ball FighterZ. Je souhaite! C’est l’avis de quelqu’un qui est fan de Dragon Ball, le jeu vidéo Dragon Ball FighterZ et qui pense qu’Arc System Works ne quittera pas le jeu avant longtemps.

Il y a deux jours, le nouveau patch est arrivé dans Dragon Ball FighterZ. Un patch ou une mise à jour qui change complètement le jeu une fois de plus, car de nouveaux mécanismes jouables, des buffs et des nerfs sont ajoutés aux personnages et de nouvelles attaques, soit des coups, soit des spéciaux (niveaux 1 et 3).

Pas plus tard qu’hier (11 août 2021), je regardais et j’écoutais le Émission-débat sur les combattants BCN parler des avantages et des inconvénients de ce nouveau patch. Dans l’un des avis, j’ai planté mes oreilles très fort, car ils s’assuraient que ce patch était davantage axé sur le joueur PRO et qu’il n’y aurait pas de nouveaux personnages à l’avenir.

En termes simples, Arc System Works abandonnera le jeu. Et il a également été dit qu’il existe des exemples d’autres titres de la société qui ont vécu la même chose. Je vous donne la raison pour laquelle ce patch est destiné aux personnes PRO du jeu car Paquito, Juan et Pepe ne découvrent sûrement pas les choses qui ont changé. Ce sont des gens qui frappent la place et s’amusent. Mais ces gens occasionnels, la plus grande base de joueurs de FighterZ, veulent de nouveaux personnages, paramètres et skins. En outre Dragon Ball est une IP trop puissante pour l’abandonner. Laissez-les dire à Xenoverse 2.

Les prochains personnages de Dragon Ball FighterZ

On ne sait pas s’il y aura plus de combattants pour DBFZ, mais Tout semble indiquer que nous aurons une quatrième saison. Qu’est-ce qu’une entreprise dépense de l’argent pour un patch pour la plupart des personnes PRO ? Je ne le vois pas. Voici quelque chose d’autre billet. Quelque chose sent bon dans FighterZ et plus encore lorsque le début d’une série de nouveaux tournois de Son Goku et compagnie se profile. Dans ces tournois officiels, il est d’usage de montrer des personnages et je pense qu’ils seront les décors parfaits pour révéler petit à petit chacun des membres de ce FighterZ Pass 4.

Combien de personnages aurons-nous ? Eh bien, en regardant la liste des combattants dans FighterZ, chaque fois qu’un patch était annoncé, les gens comptaient les lacunes qu’il y avait. Aujourd’hui, il y a peu de lacunes, mais Arc System Works peut parfaitement en faire quelques-unes. Je dirais jusqu’à 5 nouveaux personnages pour Dragon Ball FighterZ, dont Vegeta Hakaishin. Par exemple, si nous comptons les lacunes que nous avons sur le site Web japonais de FighterZ, nous pouvons adapter les cinq combattants que j’ai mentionnés.

Maintenant, pourquoi Vegeta God of Destruction pourrait-il venir sur FighterZ et non sur Moro ou Granola ? Ce serait formidable d’avoir ces personnages, mais rappelez-vous qu’Arc System Works emprunte des mouvements au manga et à l’anime pour son « fighterZ ». Cela supprime de la liste des personnages comme Moro ou Granola, car ils ne sont apparus que dans le manga et il n’y a aucune trace de l’anime pour le moment.

Et pourquoi Vegeta Hakaishin pourrait-il être dans FighterZ Pass 4 ? Eh bien, à cause du film Dragon Ball Super qui sortira en 2022. Des personnages comme Pan apparaissent dans ce film. La petite-fille est déjà assez grande et cela indique que plusieurs années se sont écoulées depuis les événements qui ont eu lieu dans l’arc Granola. C’est pourquoi Vegeta dans ce film pourrait apparaître avec sa nouvelle transformation contre un nouvel ennemi. Bien qu’il y ait des rumeurs selon lesquelles l’action se concentrera beaucoup sur Pan.

Si tel est le cas, Arc System Works et Bandai Namco auraient tout ce qu’il faut pour animer le personnage et le faire apparaître dans le jeu de combat le plus « chien » de tous les temps. Car je vous rappelle que l’important c’est qu’il y ait de l’animation. Dans FighterZ, il y a pas mal de personnages qui ne sont pas apparus dans le manga et qui sont présents dans les films : Bardock, Broly Super et Broly Z, Janemba, Gogeta Super Saiyan Blue et Gogeta Super Saiyan 4.

La clé est de savoir si Vegeta fait une apparition dans le film 2022 et aussi avec sa nouvelle transformation. Si tel est le cas, le prince des Saiyans, qui pourrait déjà être roi, apparaîtra sous sa forme la plus cool dans FighterZ. Et jusqu’à présent, mon énorme paille mentale avec ce sujet. Si cette prévision se réalise, vous pouvez venir sur mon Twitter pour me dire de belles choses (@JoseAndCardona).