Vaut-il la peine de changer de mobile chaque année ? Sept raisons de ne pas

Nous avons condensé en sept les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas renouveler votre Android annuellement (ou pourquoi, pour nous, cela n’a plus de sens).

Le paysage des smartphones a beaucoup changé depuis sa création il y a une décennie. Depuis que les anciens téléphones « non intelligents » ont commencé à intégrer des aspects multimédias, il est devenu très clair que les téléphones portables allaient devenir des ordinateurs de poche.

La différence fondamentale dans le développement des smartphones et des PC est que les sauts technologiques se sont produits dans un laps de temps beaucoup plus court. En un peu plus ou moins d’une décennie, nous nous sommes retrouvés avec des appareils presque matures, alors que les ordinateurs personnels mettaient beaucoup plus de temps à arriver là où ils en sont aujourd’hui.

Ce saut technologique qui s’est produit en si peu de temps a pratiquement obligé à changer de téléphone chaque année, bien que aujourd’hui ce n’est plus comme ça. Si vous nous le permettez, laissez-nous vous dire pourquoi.

Innover et évoluer à un rythme plus lent

Nous l’avons dit au début de l’article : de nos jours, les appareils mobiles sont pratiquement matures. Qu’entendons-nous par là? À laquelle la liste des nouveautés qui viennent à une nouvelle version de l’appareil se résume à de petits changements que de nombreux utilisateurs ne remarquent même pas. Cela faisait quelques années qu’on se demandait si l’évolution des smartphones ne serait pas à l’arrêt.

Prenons un exemple rapide. Lorsque Samsung a lancé le premier Galaxy S, puis a fait de même avec le Galaxy S2, les augmentations de RAM, de mémoire interne et de capacité de traitement d’un téléphone à l’autre rendu très attractif le passage à la génération suivante: Cela signifiait un terminal plus rapide, avec plus de mémoire pour installer des applications sans avoir recours à une carte microSD partitionnée (quelque chose de presque obligatoire avant), avec une caméra avec des améliorations substantielles pour l’époque et une compatibilité avec les réseaux mobiles plus rapides.

Aujourd’hui, les différences entre deux produits phares d’années différentes et du même fabricant ne sont pas si facilement perceptibles. Poursuivant avec l’exemple de Samsung, si vous avez un Galaxy S20, il est sûrement aujourd’hui encore parfaitement utile et fonctionnel tel quel. Vous avez peut-être même réalisé que, seulement au niveau de la machine, vous avez encore un téléphone depuis quelques années.

Téléphones de milieu de gamme conçus pour durer

Quand j’ai acheté mon premier Android, je l’ai fait sans vraiment savoir dans quoi je m’embarquais. Je me suis retrouvé avec un HTC Explorer qui, ne nous leurrons pas, n’était pas exactement un miracle. Les gammes milieu et entrée des premiers jours d’Android ils étaient d’énormes sources de frustration.

Ces téléphones sont non seulement devenus obsolètes très rapidement (surtout lorsque le fabricant a décidé qu’ils n’allaient pas les prendre en charge à l’improviste), mais impliquait des problèmes de performances et d’espace mémoire interne qu’ils étaient plus une certitude qu’une probabilité.

Aujourd’hui, cela a beaucoup changé. En même temps que les mises à jour des applications sont de plus en plus grosses, les capacités de ces téléphones ont augmenté en conséquence.

De plus, le milieu de gamme d’Android s’est depuis longtemps établi comme l’un des secteurs les plus forts du marché de tous les appareils du système d’exploitation du robot vert. Pour exemple, un bouton.

Cela a poussé les fabricants ont cessé de se focaliser uniquement sur le haut de gammeétendant le support au milieu de gamme et garantissant que les mises à jour seront reçues pendant plusieurs années.

Les piles peuvent durer en bonne santé pendant au moins deux ans

Il est vrai que les batteries lithium-ion des smartphones se détériorent avec le temps, mais cela ne signifie pas que vous devez remplacer votre téléphone un an après l’avoir acheté. Dans la plupart des cas, les batteries des terminaux mobiles deux dernières années parfaitement fonctionnel.

la plupart des fabricants ont réussi à faire de la santé de la batterie une science. Disons, par exemple, que l’utilisation intensive de votre téléphone donne pour une dizaine d’heures d’autonomie. Avec un an de décroissance, vous pourrez toujours trouver quelque chose de proche de neuf heures et demie. Ce n’est pas aussi grave que cela puisse paraître.

De plus, vous pouvez toujours choisir changer la batterie de votre téléphone dans un service technique. Cette opération est bien moins chère que l’achat d’un nouveau téléphone, et en plus de faire des économies, elle peut prolonger la durée de vie de votre terminal de quelques années supplémentaires. Comme si cela ne suffisait pas, les téléphones ont aujourd’hui une grande autonomie, donc la détérioration est également réduite en devant les charger plus longtemps.

Les hauts de gamme sont de plus en plus chers

Les tarifs pour accéder aux modèles haut de gamme sont de plus en plus prohibitifs. Ceux qui achètent un de ces appareils, font un débours d’argent qui, dans bien des cas, n’a pas été récupéré d’une année sur l’autre. Il est difficile pour quelqu’un qui a déjà dépensé près de 2 000 euros pour le Samsung Galaxy Z Fold 4 en 2022 de faire la même chose en 2023 (ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a personne qui le fasse).

Ce n’est pas un problème exclusif du haut de gamme pliable coréen ; nous l’avons observé chez d’autres fabricants et d’autres modèles. En outre, il n’y a pas beaucoup de différences significatives au niveau matériel d’une année sur l’autre entre les modèles d’une même gamme que nous avons établie au départ.

Déjà en 2018, dans des médias comme Android Central, il a été analysé s’il valait la peine de passer du Samsung Galaxy S8 au Samsung Galaxy S9. La conclusion finale a montré comme données que ceux qui avaient un S8 n’achèteraient probablement pas un S9, mais ils attendraient sûrement quelques générations avant de changer de terminal car, après tout, les deux téléphones n’avaient pas de différences significatives significatives. Si cela s’est déjà produit il y a quelques années, imaginez ce qui se passe maintenant que la fabrication, la construction et la conception de smartphones sont à leur apogée.

Les améliorations de l’appareil photo ne justifient pas un nouveau téléphone

L’une des nombreuses raisons pour lesquelles quelqu’un voudrait remplacer son terminal chaque année est obtenir un appareil photo meilleur et plus avancé. Que ce soit par l’optique ou par le logiciel et le traitement numérique, il est vrai que les fabricants ont historiquement fait de la photographie et de la vidéo un sujet pour vendre plus d’unités.

La question que nous devons nous poser est la suivante : Avons-nous désespérément besoin d’un appareil photo à peine meilleur que celui que nous avons déjà ? Tout téléphone de milieu de gamme décent possède déjà un bon appareil photo avec un bon niveau de détail et, bien sûr, il n’est pas nécessaire de parler des appareils photo des produits phares.

Ces capteurs optiques se suffisent à eux-mêmes depuis quelques générations maintenant. Ils peuvent parfaitement endurer quelques années en faisant du très bon travail, donc les remplacer par une seule année de vie n’a pas beaucoup de sens.

Oui, certains fabricants peuvent proposer une fonctionnalité vraiment innovante comme le Space Zoom de Samsung, mais sont de rares exceptions.

Vous n’avez pas besoin du processeur le plus puissant pour votre quotidien

À chaque mise à jour, les fabricants ont poussé les processeurs un peu plus loin. Aujourd’hui nous avons des puces très rapides sous la forme du Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 et du MediaTek Dimensity 9000+, qui sont appelés à effectuer les calculs des principales unités haut de gamme.

Dans le passé, ce bond en avant des processeurs comptait tellement parce que l’évolution de ces puces a été lente (au début). Pour cette raison, chaque nouvelle génération a eu un impact considérable et les téléphones plus anciens ont été rapidement privés de support et de mises à jour.

Actuellement cela n’arrive plus. Les téléphones qui ont quelques années sont encore capables de fonctionner plus que bien avec les dernières versions des applications les plus populaires, même en recevant des mises à jour du système d’exploitation plus ou moins fréquemment.

Un processeur de la génération actuelle peut être 10 % plus rapide que la génération précédente, mais dans la plupart des cas vous ne remarquerez pas la différence. De plus, il est possible qu’avec l’utilisation courante d’un terminal vous n’ayez même pas besoin de la pleine puissance de votre processeur. Et non, vous n’avez pas besoin du dernier et du meilleur Snapdragon pour regarder Twitter et Instagram.

Durabilité, parce qu’il n’y a pas de planète B

Cela peut sembler un truisme, mais les utilisateurs nous avons tendance à ne pas prendre en compte la question environnementale. La fabrication et l’utilisation des smartphones laissent une empreinte écologique sur notre planète : plus nous changeons de téléphone rapidement, plus nous contribuons à son augmentation.

Par un simple question de responsabilité et de durabilité, s’il n’est pas nécessaire de remplacer notre terminal par un plus récent, il vaut mieux ne pas le faire. Oui, vous pouvez toujours recycler votre ancien téléphone, mais cela aura quand même une empreinte écologique plus importante que si vous évitiez de le faire si c’est inutile.

Il est vrai qu’il existe des appareils qui respectent l’environnement, mais la première étape pour aider à réduire l’impact de l’utilisation de la technologie sur notre planète doit venir de nous.

