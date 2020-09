Vaults of the Ancients est la nouvelle extension de Sea of ​​Thieves

Nous savons déjà que la nouvelle mise à jour de Sea of ​​Thieves sera “Vaults of the Ancients” et arrivera entièrement gratuitement le 9 septembre, juste dans quelques jours.

La mise à jour sera accompagnée d’une bonne variété de nouvelles fonctionnalités que les corsaires virtuels les plus exigeants vont adorer. Comme nous l’avions déjà anticipé, vous pourrez acheter un ami canin dans le Pirate Emporium (enfin!), Et aussi piller le trésor des Gold Hoarders qui sera caché dans certains anciens coffres et, pour ne pas perdre le charme de la recherche , on peut suivre la trace de quelques notes mystérieuses qui nous amèneront à découvrir de nouvelles activités au sein du titre de Rare.

Une mer de nouvelles dans cette mise à jour de Sea of ​​Thieves

Le pillage de l’or est presque l’objectif principal de chaque pirate et dans cette mise à jour, nous allons aller de l’avant avec la possibilité de piller les cachettes les plus cachées des Gold Hoarders. Dans ces missions, nous pouvons obtenir les clés qui ouvrent les coffres qui contenir le précieux métal doré et le prendre ou le rendre à sa juste valeur? propriétaires. L’option sera la nôtre.

Apparemment, entrer dans le coffre-fort ne fera que partie du défi, car dans l’endroit, il y aura plus de secrets à découvrir en obtenant des médaillons spéciaux. Mais n’imaginez pas que ce sera facile! Chaque coffre-fort a un temps, nous devrons donc résoudre les énigmes dans un certain temps, sinon nous dirons au revoir pour toujours.

Le 9 septembre, nous explorerons les mers virtuelles avec une énergie renouvelée, de nouveaux animaux de compagnie et une mine d’or à piller.