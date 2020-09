Vases Fortnite – Emote après avoir brisé un défi de vase!

Vous venez de déverrouiller la tenue de Jennifer Walters, et vous aimeriez la lancer dans l’overdrive avec la version She-Hulk du skin? Eh bien, vous allez devoir parcourir la carte pour relever certains défis pour l’obtenir. L’une de ces tâches nécessite de sortir de la colère sur le projet d’école d’art de quelqu’un! Nous vous dirons exactement où vous devez aller pour faire du clobber et relever ce défi dans Fortnite.

Emplacements des vases Fortnite

Vous pouvez trouver deux emplacements de vase très fiables où vous pouvez partir pour les écraser et émoter pour devenir She-Hulk. Le premier est Dirty Docks, et c’est la meilleure des options. Il y a tout un entrepôt rempli de vases que vous pouvez briser. Vous n’avez qu’à en écraser un, mais une fois que vous avez fini de vous transformer, vous pouvez aussi bien continuer à fracasser pour le plaisir! Le second se trouve au Camp Cod dans la partie sud de la carte. Il y a un vase au milieu de certaines découpes de tir à la cible, mais vous pourriez rencontrer des gens là-bas pour le briser également.

Une fois que vous avez brisé un vase, assurez-vous de faire votre emote afin de pouvoir vous transformer et obtenir du crédit pour le dernier défi d’éveil de Jennifer Walters. Maintenant que vous avez She-Hulk, vous pouvez vous tourner vers la version rouge qui a l’air encore plus géniale! Il y a aussi beaucoup plus à faire avec ce Battle Pass, alors assurez-vous de consulter notre guide de la saison 4 pour plus de détails.