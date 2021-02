Variantes du COVID-19: l’UE va lancer un incubateur pour les vaccins de «  deuxième génération  » contre les futures souches

22 févr.2021 17:23:31 IST

L’UE lancera un programme pour étudier les variantes du COVID-19 et produire des vaccins de «deuxième génération» contre les souches futures, a déclaré le président du bloc. Le programme «incubateur HERA», qui démarre mercredi, réunira l’industrie pharmaceutique, les laboratoires, les autorités sanitaires et les chercheurs, a déclaré mardi Ursula von der Leyen au quotidien français Les Echos. « Le virus a évolué et continuera d’évoluer », a déclaré un porte-parole du bloc – qui a été critiqué pour la lenteur de son déploiement de vaccins jusqu’à présent. « Il est important que nous nous préparions aux mutations. »

Les États membres seront également invités à apporter des fonds supplémentaires afin que l’UE puisse adapter et modifier les contrats déjà signés avec les fournisseurs de vaccins et sécuriser les doses contre de futures variantes, Bloomberg signalé.

La Commission européenne n’a fait aucun commentaire lorsqu’elle a été contactée par AFP.

Avec des retards dans la livraison de trois vaccins déjà autorisés par AstraZeneca, Pfizer / BioNTech et Moderna, le régulateur des médicaments de l’UE est sous la pression des capitales européennes pour accélérer sa mise en service.

Le géant pharmaceutique américain Johnson & Johnson est le dernier à demander l’autorisation de son vaccin contre le coronavirus dans l’UE avec une décision possible d’ici la mi-mars, a déclaré mardi le régulateur européen des médicaments.

