Variantes de couleur pour Google Pixel 4 Fuite avant le lancement

Dans le passé, il y a eu de nombreuses fuites pour Google Pixel 4 et maintenant, avant son lancement, chaque petit détail sur le smartphone est disponible sur Internet. Vous avez peut-être déjà vu les fuites de l’appareil sorti il ​​y a quelques semaines. Les dernières fuites fournissent des informations sur les variantes de couleurs qui seront disponibles dans Google Pixel 4. Vous obtiendrez des variantes de couleurs telles que « Bleu ciel », « Peut-être rose », « Légèrement vert », « Vraiment jaune », « Juste noir », « Clairement blanc », et ‘Oh si orange’. Cela montre que Google vous proposera de nombreuses variantes de couleurs dans Google Pixel 4 par rapport à Google Pixel 3.

Dans les dernières fuites, vous pouvez consulter les options de couleur « Vraiment jaune » et « Vert clair » que vous obtiendrez dans Pixel 4. Les images sont de Pixel 4 dans le boîtier Olixar qui est transparent et montre la couleur de ces deux smartphones . Vous pouvez trouver cette coque qui est disponible sur UK Store Mobile Fun et selon les informations rapportées par GSMArena, elle sera disponible en sept options de couleurs.

Selon les fuites du pronostiqueur populaire Evan Blass, Google Pixel 4 XL sera également disponible en Oh So Orange et Clearly White. Le Oh So Orange a également été vu sur le panneau d’affichage numérique. Comme les variantes de couleur « Just Black » et « Clearly White » étaient disponibles dans Pixel 2 et Pixel 3, on peut supposer qu’elles seront disponibles dans Pixel 4 XL et Pixel 4.

À l’heure actuelle, il n’y a pas trop de fuites qui peuvent prouver qu’une autre variante de couleur est disponible. On s’attend à ce que Google introduit d’autres variantes de couleurs lors du lancement. Selon les fuites sur Pixel 4, il prendra en charge l’affichage à 90 Hz avec le SoC Qualcomm Snapdragon 855.

