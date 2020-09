Variante Tata Nexon XM (S) lancée en Inde à un prix de départ de Rs 8,36 lakh

Surmultipliée02 sept. 2020 15:08:54 IST

Tata Motors a élargi la Tata Nexon line-up pour inclure la nouvelle variante Nexon XM (S). Équipée d’un toit ouvrant, cette version intermédiaire du SUV de moins de quatre mètres est au prix de Rs 8,36 lakh pour le manuel d’essence. Au sommet se trouve le diesel AMT au prix de Rs 10,30 lakh. L’AMT à essence et le manuel diesel coûtent Rs 8,96 lakh et Rs 9,70 lakh, tous ex-salle d’exposition.

Les nouvelles fonctionnalités notables du Nexon XM (S) sont les phares et les essuie-glaces automatiques et les commandes montées sur la direction. Cela s’ajoute aux fonctionnalités déjà disponibles avec la variante Nexon XM qui conserve également les fonctionnalités existantes du Nexon XM telles que l’ESP, les DRL LED avec phares de projecteur, deux airbags, la fonction de maintien en pente, l’infodivertissement de sept pouces et les modes de conduite Harman.

Le moteur diesel turbocompressé à quatre cylindres de 1,5 litre du Nexon produit 110 ch à 3 750 tr / min et 260 Nm de 1 500 à 2 750 tr / min dans le Nexon. Le turbo-essence à trois cylindres de 1,2 litre produit 110 ch à 5000 tr / min et 170 Nm de 1750 à 4000 tr / min. Il y a l’option d’une manuelle à six vitesses ou d’un AMT à six vitesses pour les deux moteurs.

Les prix du Tata Nexon commencent à partir de Rs 7,0 lakh, rivalisant avec le Hyundai Venue, Maruti Suzuki Vitara Brezza, Ford Ecosport et Mahindra XUV300. Ceux-ci seront bientôt rejoints par le Kia Sonet et Toyota Urban Cruiser.

