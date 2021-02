Variante du coronavirus sud-africain: toutes vos questions répondues

Un nouveau variant inquiétant de coronavirus détecté pour la première fois en Afrique du Sud, connu sous le nom de B.1.351, s’est déjà propagé dans plus de 30 pays. Les experts sont particulièrement alarmés par cette variante en raison de son potentiel à «échapper» à la protection des vaccins actuels, ce qui signifie que les vaccins pourraient ne pas empêcher les gens d’être infectés par le COVID-19. Voici ce que vous devez savoir sur la nouvelle variante.

Qu’Est-ce que c’est?

Le variant B.1.351 est une souche du coronavirus avec huit mutations distinctives dans la protéine de pointe du virus, la structure qui permet au virus de se lier et d’infecter les cellules humaines, selon une étude de chercheurs sud-africains publiée sur le site de pré-impression medRxiv en décembre 2020.

D’où vient-il?

Cette variante a été détectée pour la première fois à Nelson Mandela Bay, en Afrique du Sud, début octobre 2020, selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes . Elle a décollé rapidement et, en quelques semaines, elle était la souche dominante dans certaines parties du pays. Désormais, les responsables sud-africains trouvent la variante dans plus de 90% des échantillons de patients COVID-19 qui subissent un séquençage génétique, selon le Washington Post .

«C’est incroyable et terrifiant de voir à quelle vitesse il est arrivé à dominer», a déclaré le Dr Richard Lessells, un expert en maladies infectieuses à l’Université du KwaZulu-Natal à Durban, en Afrique du Sud, au Post.

De plus, la variante est maintenant apparue dans au moins 32 autres pays; et un certain nombre de pays, dont les États-Unis, ont interdit les voyages depuis l’Afrique du Sud, a rapporté le Post.

Est-ce aux États-Unis?

Oui, les deux premiers cas de B.1.351 ont été signalés aux États-Unis jeudi 28 janvier en Caroline du Sud, selon un communiqué du Département de la santé et du contrôle environnemental de Caroline du Sud . Les deux cas ne semblent pas liés, et aucun des deux cas n’avait d’antécédents de voyages récents, ce qui suggère que la variante se propage dans la communauté.

Est-ce plus contagieux?

Cette variante semble se propager plus facilement, des études ayant révélé qu’elle est environ 50% plus transmissible que les souches antérieures du coronavirus. Ceci est inquiétant car, plus le virus infecte de personnes, plus le nombre de personnes sera hospitalisé ou mourra de la maladie.

Les vaccins fonctionnent-ils contre la variante sud-africaine?

Encore plus alarmant est la découverte que les vaccins COVID-19 actuels peuvent ne pas fonctionner aussi bien contre cette variante.

Johnson & Johnson a publié vendredi 29 janvier de nouvelles données sur son candidat vaccin COVID-19 qui ont montré que son vaccin était efficace à 72% aux États-Unis et à seulement 57% en Afrique du Sud, où la nouvelle variante est dominante, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

En outre, un autre fabricant de vaccins, Novavax, a publié ses premiers résultats jeudi (28 janvier) montrant que son vaccin était efficace à près de 85% contre la variante dite britannique, mais seulement à 50% efficace pour prévenir l’infection par la variante sud-africaine, Nature rapportée .

Cette efficacité diminuée se manifestera probablement également pour d’autres vaccins.

Une étude récente du vaccin Moderna COVID-19, qui a examiné des échantillons de sang de personnes qui avaient été vaccinées, a révélé que les niveaux d’anticorps produits en réponse à la variante sud-africaine étaient six fois inférieurs aux niveaux produits en réponse à d’autres souches, selon Le scientifique .

Malgré cette réduction, le vaccin devrait encore offrir une certaine protection contre la variante, le société a déclaré dans un communiqué .

« Vous pourriez diminuer de quelques fois l’efficacité des anticorps induits par le vaccin tout en restant bien dans la plage de protection », a déclaré le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, lors d’un point de presse mercredi (janv. 27).

Pourtant, Moderna a déclaré que, par prudence, la société a commencé à travailler sur une dose de vaccin «de rappel» contre la variante sud-africaine, qui pourrait potentiellement être ajoutée à la série à deux doses pour le vaccin existant.

En quoi diffère-t-il de la variante britannique?

La variante britannique du coronavirus a été détectée pour la première fois au Royaume-Uni en septembre 2020, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Les variantes sud-africaine et britannique semblent être plus transmissibles que les autres souches. Et les variantes partagent certaines des mêmes mutations dans la protéine de pointe.

Mais la variante sud-africaine a une mutation connue sous le nom de E484K, qui ne se trouve pas dans la variante britannique. Cette mutation peut être responsable de la capacité de la variante sud-africaine à échapper partiellement aux vaccins. On pense que la mutation réduit la capacité de certains anticorps à neutraliser ou inactiver le virus, selon Newsweek .

Il existe des preuves préliminaires que la variante britannique peut être plus mortelle que d’autres variantes, 45Secondes.fr précédemment rapporté ; mais jusqu’à présent, il n’y a aucune preuve que la variante sud-africaine est plus mortelle.

Suis-je immunisé contre la variante sud-africaine si j’avais déjà un coronavirus?

Peut être pas. La mutation E484K peut également réduire la capacité des anticorps de l’infection naturelle au COVID-19 à neutraliser le virus.

Dans l’essai de Novavax en Afrique du Sud, de nombreuses personnes ont été réinfectées avec la variante sud-africaine après avoir déjà contracté le virus plus tôt dans la pandémie.

Et dans une étude portant sur 44 personnes en Afrique du Sud qui avaient déjà été infectées par le COVID-19 plus tôt dans la pandémie, plus de 90% ont montré une immunité réduite contre la nouvelle variante lorsque les chercheurs ont testé leur sang, et près de la moitié n’avaient aucune protection contre elle, selon à USA aujourd’hui .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.