Variante de coronavirus britannique à propagation rapide: réponses à toutes vos questions

Une nouvelle souche effrayante de coronavirus, nommée innocemment B.1.1.7, a récemment explosé dans le sud-est de l’Angleterre, incitant le gouvernement à resserrer les verrouillages dans la région. Bien que nous ne connaissions pas tous les détails, les experts sont de plus en plus convaincus qu’elle se transmet plus facilement que les autres souches. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur cette nouvelle variété.

Qu’Est-ce que c’est?

La souche B.1.1.7 de SARS-CoV-2 est une version du virus avec 23 mutations, dont huit dans la protéine de pointe que le virus utilise pour se lier et pénétrer dans les cellules humaines, Science Magazine a rapporté .

D’où vient-il?

Il a été détecté pour la première fois le 21 septembre dans le comté de Kent en Angleterre, puis a décollé et s’est propagé en novembre, selon l’Organisation mondiale de la santé .

Depuis lors, il est devenu la variante la plus courante en Angleterre, représentant plus de 50% des nouveaux cas diagnostiqués entre octobre et le 13 décembre au Royaume-Uni, selon l’OMS.

Cependant, certains scientifiques pensent maintenant que le virus pourrait avoir muté chez une personne immunodéprimée, selon Science Magazine . En effet, contrairement à la grippe, le nouveau coronavirus peut corriger les erreurs lorsqu’il se réplique et a donc tendance à avoir un génome assez stable, a déjà rapporté 45Secondes.fr. Cependant, des études ont montré que les personnes dont le système immunitaire est affaibli – parce qu’elles prennent des médicaments immunosuppresseurs ou sont traitées par chimiothérapie, par exemple – peuvent héberger un virus infectieux pendant des mois. Cela, à son tour, donnerait au virus de nombreuses chances d’acquérir des mutations qui l’aideraient à se répliquer ou à échapper au virus. système immunitaire .

Que font ces mutations?

Nous ne savons pas avec certitude. Les virus mutent en permanence, et la plupart de ces changements n’affectent pas le degré de mortalité ou d’infection du virus. Dans ce cas, certaines de ces mutations peuvent être survenues purement par hasard et peuvent ne pas affecter la fonction du virus.

Mais trois mutations en particulier ont inquiété les experts.

L’un, une délétion de deux acides aminés connue sous le nom de 69-70Delta, a été détectée pour la première fois séparément chez un patient traité avec des immunosuppresseurs qui a développé COVID-19. Le patient a reçu du remdesevir, du plasma de convalescence et des anticorps neutralisants, mais est décédé des mois plus tard. Bien que le virus n’ait pas initialement eu cette suppression, il l’a acquise au fil des mois, ont rapporté les chercheurs dans un article publié le 19 décembre au base de données medRiv . (Il n’a pas été évalué par des pairs.) Les auteurs soupçonnent qu’il a évolué pour échapper au système immunitaire. Une autre ride associée à cette suppression est qu’elle peut rendre l’une des cibles des tests PCR SARS-CoV-2 – connus sous le nom de gène S – faussement testée négative. Certains tests ne recherchent que des positifs dans ce gène S et manqueraient donc la nouvelle variante. Cependant, la plupart des tests PCR recherchent trois régions distinctes de la protéine de pointe, de sorte que ces tests ne seront pas affectés, a déclaré l’OMS.

Une autre mutation, connue sous le nom de N501Y, modifie les acides aminés clés qui composent le domaine dit de liaison au récepteur du SARS-CoV-2, où l’acide aminé asparagine (N) a été remplacé par la tyrosine (Y) dans la partie du virus qui s’accroche au récepteur ACE2 sur les cellules humaines, selon les Centers for Disease Control and Prevention . Une étude de septembre dans la revue Cellule a découvert que cette variante se lie plus étroitement au récepteur ACE2 que les autres versions du coronavirus – au moins dans une boîte de laboratoire.

Des dizaines d’échantillons de SRAS-CoV-2 d’Afrique du Sud et d’Australie ont été testés positifs pour cette mutation, mais des tests en laboratoire suggèrent que les variantes sud-africaine et britannique ont développé séparément la même mutation. Cela suggère qu’il pourrait fournir un avantage évolutif au virus.

La troisième mutation suspecte est P681H, qui est également dans le domaine de liaison au récepteur du virus. Selon les informations préliminaires publiées par le COVID-19 Genomics Consortium UK , cette mutation se trouve à côté du « site de clivage de la furine », où la protéine de pointe doit être clivée pour que le virus pénètre dans les cellules, selon Science Magazine .

Se propage-t-il plus facilement?

Oui. Les experts pensent maintenant que la nouvelle variante est entre 50% et 74% plus transmissible que les autres souches dominantes, selon une étude du Centre de modélisation mathématique et des maladies infectieuses (CMMID) qui n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs. L’OMS estime que cela ramènerait 0,4 au nombre de reproduction de base R, qui dicte à combien de personnes chaque personne infectée propagerait le virus.

Sur la base des modèles de cette croissance, la nouvelle variante pourrait être responsable de 90% de tous les nouveaux cas de COVID-19 à Londres et dans l’est et le sud de l’Angleterre d’ici la mi-janvier, selon cette étude.

Est-ce plus mortel?

Nous ne savons pas, mais les experts soupçonnent que ce n’est pas le cas. Cependant, si elle se propage beaucoup plus facilement, cela signifie que plus de personnes seront hospitalisées. Une fois que les hôpitaux sont débordés, la qualité des soins des patients les plus malades diminue, ce qui peut entraîner des taux de mortalité plus élevés que ce à quoi on pourrait s’attendre autrement.

L’étude CMMID a révélé que la nouvelle variante pourrait expliquer une augmentation des hospitalisations dans le sud-est de l’Angleterre, en grande partie en raison d’une propagation accrue, pas nécessairement parce que le virus est plus dangereux.

Une autre étude, également non évaluée par les pairs, réalisée par CMMID, a utilisé un modèle mathématique pour voir si la croissance rapide du virus à Londres était due à une infectiosité accrue ou à son caractère plus grave. Ce dernier ne correspondait pas bien aux données, tandis que le premier correspondait bien.

La variante s’est-elle étendue aux États-Unis?

Jusqu’à présent, les scientifiques n’ont détecté cette souche nulle part aux États-Unis, bien que l’Amérique n’ait pas fait autant de séquençage génétique sur des échantillons viraux que le Royaume-Uni. Par exemple, en décembre, les États-Unis avaient séquencé 51000 échantillons viraux sur 17 millions de cas identifiés de SRAS-CoV-2, D’après le CDC . Le Royaume-Uni a séquencé plus de deux fois plus d’échantillons viraux que les États-Unis, malgré un peu plus d’un dixième des cas diagnostiqués.

Dr Stanley Perlman, immunologiste et spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques à l’Université de l’Iowa a dit au Center for Infectious Disease Research and Policy (CIDRAP) qu’il soupçonne que la variante est déjà aux États-Unis « Je serais surpris si ce n’était pas le cas », a-t-il déclaré.

Les enfants peuvent-ils l’attraper plus facilement?

Plusieurs éléments de preuve dans le passé ont suggéré que les enfants pourraient être moins sensibles au nouveau coronavirus. Si cette nouvelle variante adhère plus facilement aux cellules, il est possible qu’elle se propage plus facilement parmi les enfants qu’auparavant. Cependant, d’autres études seront nécessaires pour voir si tel est le cas.

Il y a eu un augmentation des cas chez les enfants en Angleterre en même temps que ce virus a augmenté sa prévalence. Cette hausse n’a pas été observée lorsque les enfants sont retournés à l’école au début de l’automne. Mais les écoles étaient ouvertes tandis que beaucoup d’autres choses étaient fermées à ce moment-là, il est donc possible que les écoles représentent l’une des rares chances que le virus se propage. Nous ne pouvons pas encore dire que les enfants attraperont et répandront cette variante plus facilement.

Les vaccins fonctionneront-ils contre le nouveau virus?

La plupart des experts pensent que les vaccins nouvellement développés fonctionneront toujours contre la nouvelle variante britannique. Lorsque les vaccins stimulent le système immunitaire, le corps construit un arsenal de cellules pour se lier à de nombreuses parties différentes du virus. Selon le CDC, des mutations dans quelques endroits ne seront probablement pas suffisantes pour rendre le vaccin moins efficace.

Étant donné que 99% des protéines de la nouvelle variante sont identiques à la souche ciblée par le vaccin à ARNm Pfizer-BioNtech (le vaccin Moderna est très similaire), il est fort probable que le vaccin fonctionnera, a déclaré le PDG de BioNTech, Uğur Şahin, lors d’un communiqué. Compte rendu.

Il est possible qu’au fil du temps, une variante puisse émerger qui échappera à certains de nos vaccins, de la même manière que le vaccin contre la grippe doit être mis à jour chaque année. Cependant, les nouveaux vaccins à ARNm pourraient être mis à jour pour refléter de nouvelles mutations dans environ six semaines, Şahin a déclaré au Financial Times .

Que peut on faire pour arrêter ça?

La nouvelle variante se propage toujours de la même manière que la forme ordinaire du coronavirus. Cela signifie que les mêmes choses que tout le monde fait pour empêcher la propagation du virus depuis mars fonctionneront également pour la nouvelle variante britannique: se laver les mains, distancer physiquement, masques et bonne ventilation. Adhérer strictement à ces règles et éviter les sorties inutiles aidera à empêcher sa propagation.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.