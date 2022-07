Vantage, un tout nouveau personnage d’Apex Legends, a été présenté par Respawn

Le créateur a dévoilé plus tôt dans la journée les nouveaux venus aux jeux Apex dans la cinématique New Stories from the Outlands. Ce sont les débuts de Mara dans le jeu de tir Battle Royale en constante évolution de Respawn. Mara est également connue sous le nom de Vantage.

La planète de glace stérile et éloignée de Págos, où la mère de Vantage, une criminelle faussement emprisonnée, lui a donné naissance, lui a appris, ainsi qu’à son copain chauve-souris chéri Echo, que la survie à tout prix était essentielle. Vantage est une experte pour recueillir des renseignements et déjouer ses adversaires. Elle manie un fusil de sniper.

Bien que Respawn n’ait pas encore rendu public le kit de Vantage, les fuites précédentes semblent cohérentes avec ce que les créateurs de la bande-annonce du jeu ont montré. Lorsqu’elle utilise sa compétence passive pour viser ou cibler un adversaire sans arme, toute l’équipe de Vantage est informée du bouclier, du numéro d’escouade et de la distance de la légende adverse.

En raison des difficultés d’adaptation des développeurs pendant la pandémie de coronavirus, l’industrie du jeu vidéo a rencontré des problèmes ces derniers temps. De ce fait, la sortie de plusieurs jeux vidéo incontournables a été repoussée et est désormais attendue cette année ! Que vous favorisiez Nintendo, Playstation, Xboxou PC, cette année a de nombreux jeux incroyables.

Le tableau ci-dessous compile les dates de sortie 2022. De nombreux autres jeux dont nous savons qu’ils seront publiés cette année ont été laissés de côté en attendant la publication des dates de sortie définitives. Par conséquent, seuls les jeux avec une date de sortie spécifique sont inclus dans la liste.

Cette liste sera mise à jour au fil de l’année et les entreprises commenceront à annoncer des dates de sortie précises pour des titres comme Marvel’s Midnight Suns ou la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild.

Pour la même raison, des jeux de sport comme Madden NFL 23 ont également été laissés de côté jusqu’à ce que nous ayons une idée claire de leur date de sortie, même si nous pouvons probablement anticiper les fenêtres de sortie de ces jeux.

Pour conserver un enregistrement des sorties de l’année, le mois en cours sera déplacé en haut de la page car les mois suivants sont affichés en bas.