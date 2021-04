Vanna White «  frappée  » avec des confettis après la victoire historique de la «  Wheel of Fortune  »

Phyts Make Up Phyt's Organic Make-up Gloss Cerise Frappée 5ml

Description : Habillez vos lèvres en toute circonstance et offrez-vous un sourire scintillant et pulpeux. Des gloss exquis qui s'harmonisent naturellement avec vos lèvres pour une bouche gourmande et glamour ! Un nuancier en 6 teintes qui dévoile des couleurs nacrées ultra-brillantes ! Conseil d'utilisation : Habillez simplement vos lèvres et osez la brillance pour un résultat glossy à souhait ! Composition : Ricinus communis (Castor) seed oil*, oleic/linoleic/linolenic polyglycerides, isocetyl stearoyl stearate, polyglyceryl-2 triisostearate, castor isostearate succinate, mica, Cera carnauba*/Copernicia cerifera (Carnauba) Wax/Cire de Carnauba, cetearyl alcohol, tocopherol, trihydroxystearin, octyldodecanol, Helianthus annuus (Sunflower) seed oil*, parfum (Fragrance), Papaver rhoeas (Corn Poppy) petal extract*, Cera alba/Beeswax/Cire d'abeille, Citrus aurantifolia (Lime) oil, CI 77491, citral, citronellol, geraniol, limonene, linalool.*ingrédient d'origine Biologique100% des ingrédients sont d'origine naturelle47% sont issus de l'Agriculture Biologique Conditionnement : Flaconnette 5 ml