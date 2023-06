Vanna White demande une augmentation de salaire à la roue de la fortune après le départ de Pat Sajak

Des changements majeurs arrivent bientôt Roue de la Fortune, alors que l’animateur de longue date Pat Sajak a récemment annoncé sa retraite. Il sera l’hôte du jeu télévisé populaire pour sa 41e saison à venir, et une fois la saison terminée en 2024, Sajak prendra officiellement sa retraite. Certains noms différents sont apparus dans la rumeur comme remplaçants possibles de Sajak, notamment Ryan Seacrest, Maggie Sajak et Andy Cohen. Pour l’instant, aucun nouvel hôte n’a encore été nommé.







Il y a aussi eu beaucoup de spéculations sur la question de savoir si Vanna Blanc restera dans l’émission en tant que co-animateur. Elle est au programme depuis 1982, devenant tout aussi synonyme de Roue de la Fortune en tant que Sajak, ce qui laisse supposer qu’elle pourrait également prendre sa retraite avec lui. Selon un nouveau rapport de Puck, cependant, White est actuellement en pourparlers pour rester sur Roue de la Fortunemais il y a un hic : elle veut une augmentation.

Selon le rapport, White gagne environ 3 millions de dollars par an pour Roue de la Fortune. Bien qu’il ne s’agisse certainement pas d’une monnaie d’échange, ce n’est pas exactement le montant que Sajak a reçu, qui serait cinq fois plus élevé. White aurait également été très patiente au cours des deux dernières décennies, car il est noté qu’elle n’a pas obtenu d’augmentation de salaire depuis 18 ans, bien qu’elle ait reçu des primes. Cela dit, Sony Pictures TV n’a pas vérifié ces salaires.







Qu’arrivera-t-il à Wheel of Fortune lorsque Pat Sajak partira ?

L’année dernière, White a fait part de ses réflexions sur ce que serait la série si Sajak partait. Elle a admis qu’elle avait du mal à imaginer quelqu’un d’autre comme le coup de Roue de la Fortune, s’étant tellement habituée à avoir Sajak comme partenaire pendant quatre décennies. White a également fait remarquer qu’il était « déprimant » de penser à la fin de leur course ensemble.

« Je pense que lorsque Merv Griffin nous a choisis tous les deux, il y a 40 et 41 ans, il a vu quelque chose entre nous – une relation de type frère-sœur », a déclaré White à People. « Et je pense que c’est un peu ce que c’est. Il a vu que nous pourrions nous entendre, et nous le faisons. Nous sommes comme une équipe frère et sœur. »

En séparant Sajak et White, elle a ajouté: « Je ne peux pas imaginer. Tout le monde raconte Roue de la Fortune à Pat et Vanna. On est comme Ken et Barbie, tu sais ? Nous avons été chez tout le monde pendant 40 ans, donc ce serait bizarre que quelqu’un d’autre transforme mes lettres. »

Dans le même temps, White apprécie toujours son travail, ce qui pourrait expliquer pourquoi elle est toujours disposée à rester avec Sajak au coucher du soleil. Et peut-être qu’une augmentation de salaire aidera à atténuer la déception qui viendra d’avoir quelqu’un de différent qui deviendra elle Roue de la Fortune héberger.

« Je n’arrive pas à croire que cela fait 40 ans », a déclaré White à propos de sa course au jeu télévisé. « Honnêtement, j’en ai adoré chaque minute. Qui dit encore aimer son travail après 40 ans ? Moi ! Vraiment. C’est une émission amusante. Tout le monde la regarde et l’apprécie et ça change la vie des gens et ça rend les gens heureux. C’est donc un excellent travail. »