Vangelis est mort: ses bandes sonores les plus mémorables

Le compositeur grec est décédé à l’âge de 79 ans des suites de complications liées au COVID-19. On passe en revue trois films qui ont son cachet inoubliable !

© GettyEvangelos Odysséas Papathanassíou, dit Vangelis, est décédé mardi.

L’industrie cinématographique est en deuil : ce jeudi, le décès de Vangelis à 79 ans. célèbre compositeur grec décédé mardi 17 en France. C’est ce qu’a annoncé l’avocat de Evangelos Odysséas Papathanassiou, son vrai nom, par un communiqué officiel. Selon les médias locaux, il s’agissait d’une série de complications à la suite d’une photo de coronavirus.

L’artiste était passionné de musique depuis l’enfance. Et dans sa jeunesse, il ne tarde pas à s’impliquer dans des projets ambitieux : il expérimente toutes sortes de sons, intègre différentes formations musicales et s’intéresse à la musique de film et de télévision. De cette façon, il est devenu responsable de chansons inoubliables de différents films. Revoyez ci-dessous trois films qui ont le sceau de Vangelis !

+ 3 bandes sonores de Vangelis

– La conquête du paradis

En 1992, il crée 1492 : La conquête du paradisdirigé par Ridley Scott et performances de Gérard Depardieu et Sigourney Weaver. Sa chanson centrale intitulée Conquête du paradis, est devenue l’une des chansons les plus connues de Vangelis, accumulant des milliers de versions à travers le monde. Bien que le film -qui raconte tout sur le débarquement de Columbus en Amérique- n’ait pas reçu les meilleures critiques, la vérité est que la musique originale est l’une de ses grandes forces.

-Coureur de lame

Ce n’était pas la première fois que Vangelis travaillait avec Ridley Scott. En 1982, ils sortent coureur de lame, s’impliquant non seulement dans la science-fiction, mais aussi dans des sons plus qu’innovants pour l’industrie à l’époque. Main dans la main avec cette histoire, le compositeur grec gagne en reconnaissance et s’impose comme l’une des références de sa catégorie. Pour ce travail, il a été nominé pour le Ballons d’Or.

– Voitures de pompiers

S’il s’agit de récompenses, un an auparavant, il avait atteint son meilleur moment professionnel. C’est qu’en 1981 il compose la musique de Chariots de feule film britannique réalisé par Hugues Hudson et qui était basé sur l’histoire vraie des athlètes de cette nationalité lors de la préparation des Jeux Olympiques de Paris en 1924. Une chanson inoubliable a décerné à Vangelis le Oscar pour la meilleure bande originale.

