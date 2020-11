Vanessa Lachey dit qu’elle est déterminée à maintenir les traditions de Noël et de Thanksgiving vivantes en 2020

Les vacances auront l’air et se sentiront un peu différentes en 2020. Mais l’acteur Vanessa Lachey dit que la maternité signifie garder en vie plusieurs des mêmes traditions de Noël et de Thanksgiving malgré la pandémie.

«Je ressens toujours et je pense que c’est mon travail, ou j’en fais mon travail en tant que maman pour mes enfants, de continuer cela afin qu’ils puissent avoir un peu de normalité en cette période de folie», a-t-elle déclaré à Showbiz 45Secondes.fr. «Oui, nous n’allons pas avoir nos 20 adultes typiques, 10 enfants dîner, la porte ouverte entre, sort.

«Non, nous n’allons pas voyager pendant les vacances pour voir de la famille», a-t-elle poursuivi. «Mais nous pouvons toujours faire toutes les choses amusantes que nous avons toujours faites, comme décorer et cuisiner dans la cuisine et cuisiner pour le Père Noël et toutes ces choses dont ils se souviennent, connaissent et aiment et qui les font se sentir en sécurité.»

Vanessa Lachey jongle entre l’apprentissage virtuel, le travail et les vacances

Comme beaucoup de mamans, les enfants de Lachey font l’école Zoom. De plus, elle a bouclé un film de Noël tout en rendant les vacances lumineuses pour sa famille.

«Ma fille a commencé l’apprentissage à distance à la maternelle sur Zoom et ce fut un défi pour Nick et moi, car pendant qu’elle est à la maternelle, elle ne lit pas non plus comme une application ou ne peut pas naviguer dans une application», a-t-elle partagé. «Donc l’un de nous doit être avec elle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tandis que l’autre doit être avec Phoenix parce qu’il a 3 ans. Et nous ne pouvons pas simplement dire: ‘Oh, tu es cool, non?’ Et puis Camden, il est à peu près seul dans sa chambre en deuxième année.

Pendant ce temps, Lachey tente de jongler avec le travail et les vacances. «Cela remonte aux traditions familiales dans lesquelles je pense qu’ils trouvent de la joie», dit-elle. «Comme nous fabriquons des décorations de Noël chaque année. Nous sommes de nouveau dans la cuisine en train de cuisiner. Brooklyn a aidé à préparer ces mini tartelettes au maïs et au fromage avec les légumes de Libby. Elle les a fait avec moi hier. Nous les avons préparés pour aujourd’hui. Et je suis content que nous ayons pu le faire. Vous savez, nous n’aurions probablement pas pu le faire normalement si elle était à l’école. Alors c’est vraiment cool.

Vanessa Lachey cherche la doublure argentée

Alors que la pandémie a entraîné un nouveau stress et des défis supplémentaires pour la plupart des familles, Lachey a déclaré qu’elle avait essayé de chercher la lueur d’espoir.

«Donc, il y a beaucoup de leçons ici que si nous nous éloignons de tout stress que nous pensons avoir, nous pouvons trouver la lueur d’espoir», a-t-elle déclaré. «Et j’essaye vraiment de faire ça avec mes enfants.»

«Ne vous méprenez pas, quand cela s’est produit pour la première fois, Nick et moi étions comme, wow, c’est un tout nouveau … ce n’est pas que nous n’étions pas habitués à être à la maison avec nos enfants parce que généralement il tourne ou je suis sur ensemble et l’un de nous est toujours à la maison 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 », a-t-elle poursuivi. «Mais c’est qu’ils n’avaient même pas le droit d’aller dans un parc. Il fut un temps où ils n’avaient pas le droit d’aller à la plage. Ils n’avaient pas le droit d’aller dans une épicerie. Comme si l’un de nous portait une combinaison de matières dangereuses.

«Et maintenant, ils ne vont même plus à l’école», a-t-elle ajouté. «Je pense que ça a été une transition. Et maintenant, nous avons enfin trouvé une lueur d’espoir. Cela signifie que le clan Lachey est plus fort que jamais. Et nous allons traîner dans la cuisine et nous allons avoir des forts dans le salon et nous allons avoir des soirées pyjamas et ainsi de suite.

Vanessa Lachey joue dans le film de Noël Il était une rue principale, qui sera diffusé le 29 novembre à 20 h HE sur Lifetime.