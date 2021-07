Vanessa Kirby rejoint Hugh Jackman et Laura Dern dans The Son de Florian Zeller

Vanessa Kirby a rejoint le casting du prochain film Le fils. Le long métrage est le prochain projet du réalisateur Florian Zeller après l’Oscar Le père. Ce film en particulier a valu à Anthony Hopkins un Oscar. Pour Le fils, Vanessa Kirby travaillera avec Hugh Jackman et Laura Dern. Les deux titres étaient des adaptations de Zeller et Christopher Hampton (Dangerous Liasons) de la pièce de théâtre de Zeller. En plus du meilleur acteur, le film a également remporté l’Oscar du meilleur scénario adapté.

Un synopsis pour le film se lit comme suit : « Le fils se concentre sur Peter (Jackman) comme sa vie bien remplie avec sa nouvelle partenaire Emma (Vanessa Kirby) et leur bébé est bouleversé lorsque son ex-femme Kate (Dern) débarque avec leur fils adolescent, Nicholas. Le jeune homme est troublé, distant et en colère, faisant l’école buissonnière pendant des mois. Peter s’efforce d’être un meilleur père, cherchant à aider son fils avec ces moments intimes et instinctifs de bonheur familial. Mais le poids de l’état de Nicholas place la famille sur une voie dangereuse. »

Les tâches de production seront effectuées par Iain Canning et Emile Sherman, dont 2010 flic Le discours du roi a remporté le prix du meilleur film aux Oscars, avec Joanna Laurie de See-Saw Films et Christophe Spadone, qui a travaillé avec Zeller sur Le père. La société de divertissement Film4 aidera avec les finances. La production devrait démarrer dans quelques semaines.

Zeller a fait l’éloge de Kirby en parlant d’elle. Il a expliqué : « Vanessa Kirby est pour moi une très grande actrice : intense, inventive et puissante. Je suis particulièrement heureux de l’emmener dans cette aventure cinématographique. »

Laurie a apporté des éloges similaires, ainsi qu’un aperçu du thème du projet tout en discutant de l’acteur. Laurie a déclaré que le film « représente un miroir de nos familles et de nos émotions et nous sommes très heureux d’ajouter Vanessa à la distribution déjà extrêmement talentueuse de Hugh Jackman et Laura Dern pour donner vie à cette histoire. »

Vanessa Kirby a déjà été acclamée pour ses rôles précédents. Elle a été nominée pour un Academy Award pour Morceaux d’une femme. De plus, Kirby a reçu la Coupe Volpi de la meilleure actrice pour le film pour lequel elle a reçu un Oscar. Une performance similaire a été saluée lorsqu’elle a joué la princesse Margaret dans la série Netflix La Couronne. Dans ce rôle, elle a remporté un BAFTA de la meilleure actrice de soutien. Pour ceux qui se trouvent en dehors du Royaume-Uni, un BAFTA est comme la version britannique des Oscars. Elle a également participé à plusieurs projets à succès. Elle était une joueuse de soutien dans Mission impossible Fallout, sans doute la meilleure entrée de la franchise. De plus, elle a co-joué dans Le rapide et le furieux retombées Hobbs et Shaw. Si tout cela ne suffisait pas, elle a remporté un Ian Charleston Award pour les deux Trois sœurs et Oncle Vania. Kirby a un autre rôle à venir dans l’histoire écrite et réalisée de Thomas Bidegain Soudainement. Dans ce projet, elle agira aux côtés de Jake Gyllenhaal.

En dehors du box-office national, Le fils est distribué par Cross City Films et Embankment. Aux États-Unis, les droits sont détenus par Cross City Films et CAA Media Finance.