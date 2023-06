Vanessa Kirby commente les rumeurs de casting des Quatre Fantastiques

Est Vanessa Kirby rejoindre le MCU? L’actrice aborde enfin les rumeurs qui la désignent comme l’une des principales candidates pour incarner Sue Storm dans le Les quatre Fantastiques adaptation pour le MCU.





Après la fin de Avengers : Fin de partie et avec l’arrivée du Marvel Cinematic Universe sur Disney+, divisant son contenu entre séries et films, une nouvelle ère a commencé pour la franchise. Cette nouvelle étape, en plus de poursuivre les histoires de certains de ses personnages les plus importants tels que Homme araignée ou Lokia également introduit et continuera d’introduire de nouveaux héros et méchants.

Cette liste de nouveaux protagonistes comprendra la première famille de super-héros, The Fantastic Four, qui aura son introduction officielle au MCU en 2025, après que deux autres grands personnages aient également fait leurs débuts dans la franchise, Dead Pool et Lame.

Et bien qu’il reste encore près de deux ans avant que les fans ne voient les nouveaux Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm et Ben Grimm en action, des rumeurs concernant les acteurs possibles qui pourraient jouer dans le film réalisé par Matt Shakman sont présentes presque tous journée sur les réseaux sociaux.

De nombreux noms ont parcouru la liste des options pour les rôles, certains très célèbres et d’autres moins, même des inattendus comme Mila Kunis qui, selon la rumeur, jouerait non seulement la femme invisible, mais aussi deviendrait une version féminine de The Thing. .





Vanessa Kirby aimerait rejoindre le MCU

Bron Studios

Mission impossible La star Vanessa Kirby est un autre des grands noms que les fans aimeraient voir rejoindre le MCU en tant que l’un des leaders du Les quatre Fantastiqueset après des mois de rumeurs, l’actrice a enfin abordé le fan-casting tout en parlant avec ComicBook.com :

« Ce serait un honneur. »

Bien sûr, l’actrice n’a pas donné grand-chose ni révélé si elle avait été contactée ou non par Marvel Studios pour le rôle. Mais sa co-vedette dans Mission : Impossible – À l’estime, première partie Pom Klementieff s’est montré très gentil sur la possibilité de partager une autre franchise avec Kirby :

« On pourrait travailler ensemble ! »

Klementieff joue gardiens de la Galaxie‘s Mantis, qui a rejoint l’équipe après le deuxième film de la saga dont il semblait s’être terminé avec le dernier opus. À la fin de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, Mantis se sépare du reste de l’équipe déterminée à construire son propre héritage. Mais elle pourrait revenir dans un futur projet, car l’actrice n’a pas exclu cela, tout comme Dave Bautista et Zoe Saldana.

Quant à Kirby, elle serait certainement un excellent choix pour jouer Sue Storm, bien que la concurrence pour le rôle semble être féroce. Outre Kunis, d’autres grandes stars ont été liées au rôle, comme Margot Robbie, Jodie Comer, Kristen Bell, Allison Williams et bien d’autres grandes actrices.

Et bien sûr, Sue n’est pas le seul personnage avec d’énormes noms comme candidats potentiels, des acteurs comme Ryan Gosling, Adam Driver, Austin Butler et Paul Mescal ont également intégré la liste des choix pour jouer Reed Richards ou Johnny Storm, tandis que Daveed Diggs semble être le premier choix pour devenir Ben Grimm selon les rumeurs.