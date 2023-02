Vanessa Hudgens va-t-elle se marier, qui est Cole Tucker ? C’est ce qu’a dit Lily Collins

Hollywood

L’actrice Vanessa Hudgens a annoncé qu’elle était fiancée à l’athlète Cole Tucker.

©Vanessa HudgensVanessa Hudgens a 34 ans et son fiancé, Cole Tucker, a 26 ans

L’amour est venu à la porte de Vanessa Hudgens (34 ans), bien l’actrice qui a donné vie à Gabriella dans Lycée musical a annoncé qu’elle était fiancée et bien sûr ce n’est pas avec Zac Efron, mais avec Cole Tucker (26 ans) et si vous ne savez pas qui il est, on vous le dit ici.

A travers une photo romantique sur les réseaux sociaux, l’actrice a confirmé ce qui n’était que des rumeurs, qu’elle était fiancée. Sur Instagram, où il compte 48,5 millions de followers, Hudgens a partagé une image où elle est vue étreinte par Tucker tout en montrant l’annulaire avec un sourire géant inévitable.

Une deuxième image montre le doigt de Hudgens avec un diamant géant et ce qui semble être la Tour Eiffel en arrière-plan.ce qui en fait une proposition des plus romantiques.

+ C’était la réaction de Lily Collins aux fiançailles de Vanessa Hudgens et Cole Tucker

Plusieurs célébrités ont profité du moment pour féliciter le futur couple, dont la star de Émilie à Paris, Lily Collinsqui s’est rendu sur Instagram pour féliciter le couple : « Ahh félicitations maman »a écrit l’actrice. Ashley Bensonle protagoniste de Pretty Little Liars il a également félicité Vanessa et a dit qu’il aimait le couple.

L’actrice Sarah Hyland, qui s’est récemment mariée a félicité son amie et collègue de profession : « Je ne peux pas être plus heureux. Juste ici. Regardez ce que nous avons. Un conte de fées. notre propre fin heureuse« A écrit le protagoniste de Modern Family en faisant allusion à une chanson romantique.

+ Qui est Cole Tucker et quel âge a le petit ami et futur mari de Vanessa Hudgens ?

Cole Tucker est originaire de Phoenix, en Arizona et a 26 ans. Selon des données sur Internet, Il est le petit ami de Vanessa Hudgens, 34 ans, depuis 2021. Cole Tucker est un joueur de baseball professionnel. Il a fait ses débuts dans la Ligue majeure avec les Pirates de Pittsburgh en 2019 et a joué avec eux jusqu’en 2022..

Bien qu’il soit un joueur professionnel, sa renommée ne se compare pas à celle de Hudgens. Sur les réseaux sociaux, comme Instagram, Cole ajoute plus de 137 000 abonnés. Comme on peut le voir sur cette plateformeEn plus du sport, Cole aime jouer des instruments de musique.aime la batterie et a même montré des vidéos dans lesquelles il apparaît en train de jouer lors de soirées.

