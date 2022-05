Vanessa Hudgens animera les MTV Movie & TV Awards

actrice et chanteuse Vanessa Hudgens a été choisi pour accueillir le Prix ​​​​du film et de la télévision MTV de cette année. Annoncé via une vidéo publiée sur le Twitter officiel de MTV par Hudgens elle-même, ce sera le retour de l’artiste après avoir été le visage principal de l’événement 2020, qui s’est déroulé à distance en raison de la pandémie de coronavirus.

Hudgens a commencé sa carrière professionnelle à un très jeune âge, mais sa percée est venue avec la sensation mondiale « High School Musical » et ses suites, dans lesquelles il a joué aux côtés de Zack Efron. Le troisième film a valu à Hudgens ses premières nominations aux MTV Movie & TV Awards, dans les catégories Performance exceptionnelle et Meilleur baiser.

Depuis, l’actrice a été nominée à différentes occasions dans différentes catégories tout au long de sa carrière. En 2017, il a remporté un MTV Movie & TV Award pour le meilleur moment musical, avec le casting de « Grease: Live », pour leur interprétation de « You’re the One That I Want ». Hudgens a récemment joué dans le film nominé aux Oscars »tic, tick… BOOM » par Netflixdans une comédie musicale où il a démontré toute sa capacité d’acteur et de musicien avec Andrew Garfield.

Cette année, MTV double la remise des prix en diffusant également en direct les MTV Movie & TV Awards: UNSCRIPTED, un événement qui célèbre les moments emblématiques des stars de la réalité qui ont été créés à la télévision sans scénario. L’hôte de ce nouvel événement n’a pas encore été annoncé, mais on sait qu’il s’agira d’un événement complètement distinct de la cérémonie d’origine.

Comme d’habitude lors de la cérémonie de remise des prix MTV, les films et émissions de télévision préférés des fans sont présentés dans diverses catégories, y compris dans cette nouvelle édition » Euphoria », » Spider-Man: No Way Home », » Squid Game » et »Batman ». Comme toujours, la remise des prix comprendra plusieurs catégories uniques, notamment le meilleur baiser, le meilleur combat, la performance la plus effrayante, etc. De plus, deux nouvelles catégories ont été ajoutées à la liste : Meilleure chanson et « Here For the Hookup » qui désigneront les émissions avec les scènes de couples les plus chaudes.

La cérémonie des MTV Movie & TV Awards aura lieu depuis le Barker Hangar à Los Angeles le dimanche 5 juin de cette année, l’émission étant diffusée sur des chaînes comme The CW, Comedy Central, Paramount Network et VH1.