Vanessa Bryant rend hommage à Kobe et Gianna dans un hommage émouvant à l’intronisation au Temple de la renommée

Vanessa Bryant a honoré son défunt mari, Kobe Bryant, samedi alors qu’il était intronisé au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame dans le cadre de la promotion de 2020. Michael Jordan a présenté la défunte star de la NBA pour son inscription posthume au Temple de la renommée, un honneur qui a été retardé de l’année dernière en raison de la pandémie.

Vanessa, 39 ans, a prononcé un discours émouvant et émouvant en hommage à son défunt mari et fille, Gianna, 13 ans, décédés tous les deux en janvier dernier dans un tragique accident d’hélicoptère. Elle a été immédiatement accueillie par des applaudissements et des acclamations alors qu’elle montait derrière le podium.

«J’évitais toujours de féliciter mon mari en public parce que j’avais l’impression qu’il recevait suffisamment d’éloges de ses fans du monde entier et que quelqu’un devait le ramener à la réalité», a-t-elle déclaré. «En ce moment, je suis sûr qu’il rit au paradis parce que je suis sur le point de le féliciter en public pour ses réalisations sur l’une des scènes les plus publiques. Je peux le voir maintenant, les bras croisés avec un énorme sourire en disant: ‘N’est-ce pas une merde?’ «

Elle a poursuivi en ajoutant: «J’aurais aimé que mon mari soit là pour accepter ce prix incroyable. Lui et Gigi méritent d’être ici pour en témoigner. Gigi serait si fière de voir son papa être inscrit au Basketball Hall of Fame.

Vanessa Bryant est accueillie par le présentateur Michael Jordan. Maddie Meyer / Getty Images

Vanessa a expliqué que si son mari était présent, il aurait une longue liste de personnes à remercier qui l’avaient inspiré au fil des ans, y compris sa famille, ses amis, ses mentors, ses coéquipiers, ses adversaires et les Lakers.

«Je n’ai pas de discours préparé par mon mari parce qu’il a lancé chaque discours», a-t-elle déclaré à propos de son défunt mari. «Il était intelligent, éloquent et doué pour beaucoup de choses, y compris la prise de parole en public. Cependant, je sais qu’il remercierait tous ceux qui l’ont aidé à arriver ici, y compris ceux qui ont douté de lui et ceux qui ont travaillé contre lui et lui ont dit qu’il ne pouvait pas atteindre ses objectifs. Il les remercierait tous de l’avoir motivé à être ici. Après tout, il vous a prouvé que vous aviez tort.

Elle a rappelé comment Bryant jouerait à travers ses matchs blessés, donnant au jeu son tout. Lorsqu’elle lui a demandé pourquoi il avait joué à cause de blessures, elle a expliqué qu’il se rappelait avoir été un enfant assis dans les saignements de nez juste pour regarder son joueur préféré jouer. À ce moment-là, elle se retourna vers Jordan, qui se tenait derrière elle.

«Je me souviens lui avoir demandé pourquoi il ne pouvait pas simplement passer un match parce qu’il souffrait. Il a dit: «Et les fans qui ont économisé pour me regarder jouer une seule fois?», A-t-elle dit. «Il n’a jamais oublié ses fans. S’il pouvait l’aider, il jouerait chaque minute de chaque match. Il vous aime tous tellement.

Bryant a été décoré d’innombrables distinctions au fil des ans, notamment un quintuple champion de la NBA, deux fois médaillé d’or olympique et le premier athlète professionnel à remporter un Oscar. Malgré ces réalisations, il y en avait une qui battrait toujours les autres: être père.

«Son accomplissement le plus précieux était d’être le meilleur papa de la fille», a déclaré Vanessa. «Habituellement, les gens pensent que tous ceux qui les ont aidés à arriver ici, mais comme je n’ai pas la liste spécifique de Kobe, je tiens à remercier mon mari. Il l’a fait. le travail, il a battu ces records et il a inspiré les gens à être formidables. Je tiens à le remercier d’avoir trouvé des moyens de consacrer du temps non seulement à être un athlète incroyable, un entrepreneur visionnaire et un conteur, mais aussi d’être une famille incroyable homme. »

Elle a terminé son discours par une lettre touchante écrite d’elle-même à son mari, le remerciant pour tout ce qu’il a fait au fil des ans pour lui-même et leur famille afin d’être le «meilleur mari et père» qu’il puisse être.

«Merci pour notre famille», dit-elle. « Merci pour nos filles: Natalia, Gianna, Bianka et Capri. Merci d’avoir travaillé sans relâche pour subvenir à nos besoins et pour nous donner la vie la plus incroyable ensemble. »

Elle a poursuivi en ajoutant: «Merci de vous être réveillé à 4 h du matin pour vous entraîner, d’être rentré à la maison pour m’embrasser bonjour et d’avoir déposé nos filles à l’école, uniquement pour aller pratiquer, rentrer à la maison et aller chercher. nos filles de l’école chaque fois que vous le pouvez. Merci de ne jamais manquer un anniversaire, un récital de danse, une remise de prix à l’école, un spectacle et raconter, ou tout autre jeu auquel notre fille a joué si votre emploi du temps le permet. «

«Merci d’avoir accordé la priorité à votre amour pour notre famille», a-t-elle ajouté. «Merci de nous avoir inspirés à être meilleurs que nous ne l’étions la veille. Merci de m’avoir appris, à moi et à nous tous, à faire passer la joie de quelqu’un d’autre avant … Merci d’être le Mickey de ma Minnie et le Noé de mon allié. Merci de m’aimer suffisamment pour durer des vies. Dans chaque vie, je te choisis. «

Vanessa a remercié ses filles, Natalia et Gianna, pour «avoir sacrifié autant de temps loin de papa pour qu’il puisse se concentrer sur le fait d’être le meilleur dans tout ce qu’il avait décidé de faire.

«Bianka et Capri, je suis si heureuse que vous soyez ici pour voir ça ce soir», a-t-elle conclu son hommage sincère à Bryant. «Papa était incroyable. Il vous aime tellement les filles. Félicitations, bébé, tout votre travail acharné et vos sacrifices ont porté leurs fruits. Vous m’avez dit un jour: «Si vous pariez sur quelqu’un, pariez sur vous-même». Je suis content que vous ayez parié sur vous-même, vous surpassez. Tu l’as fait. Vous êtes maintenant au Temple de la renommée. Vous êtes un vrai champion. Vous n’êtes pas seulement un MVP, vous êtes un grand de tous les temps. Je suis si fier de toi. Je t’aime pour toujours et toujours, Kobe Bean Bryant. «

Vanessa Bryant et Natalia Bryant. Jennifer Pottheiser / NBAE via Getty Images

Vendredi, dans le cadre de la cérémonie d’enrôlement du Temple de la renommée du basketball 2020 avant la cérémonie d’intronisation samedi, Vanessa et sa fille, Natalia, 18 ans, ont célébré Bryant lors de la célébration Tip-Off vendredi pour recevoir sa veste et sa bague. Pour honorer son père et son héritage durable dans le sport, la jeune femme de 18 ans portait sa veste avec blason et sa bague tandis que les autres intronisés portaient leurs propres vestes et bagues.

Vanessa a partagé vendredi une série de publications Instagram tirées de l’intérieur du Basketball Hall of Fame, explorant l’exposition de son mari qu’elle a aidé à concevoir avec ses trois filles, Natalia, Bianka et Capri pour honorer et célébrer sa mémoire, un an et demi après. leur perte.