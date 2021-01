Vanessa Bryant publie une lettre poignante de l’amie de sa fille Gianna 1 an après sa mort

Vanessa Bryant garde en vie des souvenirs de sa fille Gianna à l’occasion du premier anniversaire de sa mort dans un accident d’hélicoptère aux côtés de son mari et du père de Gianna, la légende de la NBA Kobe Bryant.

La mère de quatre enfants, 38 ans, a partagé une lettre sur Instagram qu’elle a récemment reçue d’un ami proche de Gianna, Aubrey Callaghan, qui contenait des détails poignants sur leur relation. Gianna, qui est passée par Gigi parmi ses amis proches et sa famille, avait 13 ans lorsqu’elle est décédée le 26 janvier 2020.

«Je t’aime Aubz (comme mon Gigi vous appellerait)», a légendé Bryant sur les photos de la lettre. «Merci beaucoup d’avoir magnifiquement partagé certains de vos souvenirs de ma Gigi avec moi et m’avoir permis de les partager ici sur mon ig. Ma Gigi est INCROYABLE et j’apprécie vraiment votre lettre attentionnée. Elle vous aime tellement.

La lettre commence par Aubrey partageant avec la mère de Gianna qu’elle pense et prie constamment pour elle et que si jamais elle a une fille, elle espère qu’elle est comme son défunt ami.

«Elle était gentille, attentionnée et infiniment polie», a écrit Aubrey. «Je me souviens d’être assise avec elle au déjeuner en deuxième année alors qu’elle nous apprenait à ne pas manger pendant que nous parlions. Pourtant, ce n’était pas un enseignement morveux, elle ne nous corrigeait pas, mais nous aidait à être de meilleures versions de nous-mêmes.

« Elle a attaqué chaque jour comme si c’était à elle de vaincre. Elle sourirait et nous amènerait le reste avec elle. Le simple fait qu’elle ait suffisamment renforcé ma confiance en moi pour que je joue au basket avec elle pendant quatre ans montre à quel point elle est puissante. Elle avait également un côté très compétitif, comme vous le savez. «

Aubrey a continué à féliciter Gianna comme « fougueuse et têtue » et pour savoir ce qu’elle voulait. Elle a également rappelé ses grands espoirs de rejoindre le conseil étudiant, qui comprenait des ventes de pâtisseries et des chasses au trésor «qui nous ont donné l’espoir d’une année scolaire morne».

« Pourtant, elle s’en souciait », a ajouté Aubrey. « Elle savait quand j’avais une mauvaise journée et savait comment l’améliorer. Elle était généreuse avec ses collations quand j’ai oublié les miennes. Elle m’a laissé des notes dans mon carnet que je chéris. Elle était incroyable. »

Kobe Bryant se réchauffe avec sa fille Gianna lors du match des étoiles de la NBA en février 2016. Elsa /

Aubrey a également souligné la passion de Gianna pour l’égalité dans le sport et comment elle «a changé (la) vie» de chaque personne qu’elle rencontrait.

« Ses gestes simples ont fait de nous tous une meilleure personne, et je crois que les résultats ne cesseront jamais d’apparaître », a-t-elle écrit.

«J’espère qu’au milieu de votre intense tristesse, vous apercevez la joie de savoir qui était la fille que vous avez créée et élevée. Vous l’avez bien fait, Mme Bryant, et nous vous en sommes tous éternellement reconnaissants.

« Je t’aime et je pense à toi comme nous nous souvenons et honorons sa vie », a conclu Aubrey. «Si jamais vous avez besoin de plus d’histoires d’elle, je suis rempli à ras bord et serais (privilégié) de les partager avec vous.

Kobe Bryant et sa famille le 18 décembre 2017 à Los Angeles Maxx Wolfson /

Il y a exactement un an, Kobe et Gianna Bryant et sept autres personnes sont décédés lorsqu’un hélicoptère les transportant à un match de basket s’est écrasé dans le sud de la Californie. Le quintuple champion NBA, qui avait 41 ans au moment de sa mort, et Vanessa Bryant sont également parents de filles Natalia, 18 ans, Bianka, 4 ans, et Capri, 1 an.

« Ma petite fille et Kob-Kob me manquent tellement aussi », a conclu Vanessa Bryant dans son post Instagram avec la lettre d’Aubrey. «Je ne comprendrai jamais pourquoi / comment cette tragédie a pu arriver à des êtres humains aussi beaux, gentils et incroyables. Cela ne semble toujours pas réel. Kob, nous l’avons bien fait. Gigi, tu rends toujours maman fière. Je t’aime ! «