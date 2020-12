Vanessa Bryant poursuivie par sa mère, émet une réponse

Pour beaucoup, 2020 a été horrible et cela semble avoir été bien pire pour Vanessa Bryant, depuis qu’elle a perdu son mari Kobe Bryant et sa fille de 13 ans Gianna dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier de cette année.

Si cela ne suffit pas, Vanessa est également poursuivie par sa mère Sofia Laine, qui dit qu’elle doit de l’argent pour s’occuper de ses enfants quand ils grandissaient.

« Ma mère continue d’essayer de trouver des moyens d’extorquer une manne financière à notre famille », a déclaré Vanessa dans un communiqué en espagnol traduit en anglais. «Je l’ai soutenue pendant près de vingt ans, et elle n’a jamais été mon assistante personnelle ou celle de Kobe, ni une nounou. J’ai toujours été une mère au foyer et mon mari et moi étions les soignants à plein temps de notre fille. Pendant près de deux décennies, nous avons fait en sorte que ma mère vive dans nos propriétés voisines, sans frais pour elle, car elle avait affirmé qu’elle n’avait pas d’argent pour acheter sa propre maison après son divorce. »

Elle a continué. « Mon mari et moi avons pensé qu’il valait mieux qu’elle ne vive pas chez nous. Elle observait nos filles de temps en temps, comme la plupart des grands-parents le font. Elle ne s’occupait pas des problèmes professionnels ou des dépenses. C’était une grand-mère qui était soutenu par moi et son gendre à ma demande. «

Des pensées à ce sujet?