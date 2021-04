Vanessa Bryant partage une photo de mariage romantique à l’occasion de son 20e anniversaire avec feu Kobe Bryant

Vanessa Bryant a épousé Kobe Bryant il y a 20 ans et elle marque l’occasion avec une série de publications poignantes sur les réseaux sociaux.

La mère de quatre enfants a partagé dimanche une vieille photo de son mariage où elle et la légende du basket-ball échangent un baiser et s’enroulent les bras l’un autour de l’autre. « Joyeux anniversaire, bébé. Je t’aime. 20 ans, » l’a-t-elle légendée, ajoutant l’emoji du cœur.

Elle a également partagé une vidéo de Kobe Bryant parlant de leur relation, expliquant: « C’est amusant, nous passons un bon moment ensemble. Je l’aime énormément, mais nous sommes aussi les meilleurs amis. C’est une bénédiction. »

« Je t’aime pour le moment, pour toujours et pour toujours @kobebryant », a-t-elle écrit.

Kobe et Vanessa Bryant en septembre 2005. Frank Micelotta / Getty Images

Certains des amis de Vanessa Bryant prévoyaient probablement que l’anniversaire serait un défi pour elle après avoir perdu son mari et sa fille dans un accident d’hélicoptère en janvier 2020. Elle a reçu une exposition de roses d’un ami de la famille proche et de l’ancien Pau Gasol de Kobe Bryant et de son sa femme, Cat McDonnell, et une autre du designer floral Jeff Leatham, publiant des photos d’eux dans son histoire Instagram.

«Joyeux anniversaire à deux âmes sœurs incroyables + 20 ans de véritable amour», a déclaré McDonnell sous-titré une photo des fleurs dans sa propre histoire Instagram. « Nous vous aimons, V + KB. »

Elle a également commenté la photo de mariage des Bryants: « Définition du véritable amour. Merci d’avoir donné un si bel exemple de ce que signifie AMOUR pour des millions de personnes, moi y compris. Vous aurez à jamais la plus belle histoire d’amour. »

« Nous vous aimons ma soeur », a ajouté Gasol dans sa story Instagram.

D’autres célébrités ont également profité des commentaires des publications de Vanessa Bryant pour partager leur soutien.

« Envoyer une ABONDANCE d’amour aujourd’hui », a écrit l’acteur Viola Davis.

« Je t’aime V », a commenté Khloé Kardashian.

«Pour toujours et à jamais», a ajouté Kelly Rowland.

Vanessa et Kobe Bryant, qui se sont mariés en 2001, ont eu quatre filles ensemble: Natalia, 18 ans; Gianna, décédée à 13 ans dans l’accident avec son père et sept autres personnes; Bianka, 4 ans; et Capri, qui aura 2 ans en juin.

Plus tôt cette année, elle a parlé de «douleur inimaginable» qu’elle ressent toujours après la perte.

« Il suffit de se lever et d’avancer. Couchée dans son lit en pleurant ne changera pas le fait que ma famille ne sera plus jamais la même », a-t-elle déclaré au magazine People. « Mais sortir du lit et aller de l’avant va rendre la journée meilleure pour mes filles et pour moi. C’est donc ce que je fais. »