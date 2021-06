Vanessa Bryant interpelle Nike pour une chaussure « MAMBACITA » prétendument non autorisée

Vanessa Bryant, veuve de la star de la NBA Kobe Bryant, a appelé Nike jeudi, affirmant que le fabricant de chaussures avait publié une chaussure « MAMBACITA » non approuvée en l’honneur de la défunte fille des Bryants, Gianna Bryant, après que des photos aient circulé en ligne qui semblaient montrer quelqu’un en possession du chaussure.

« C’est une chaussure sur laquelle j’ai travaillé en l’honneur de ma fille, Gianna. Elle allait s’appeler la chaussure MAMBACITA en tant que coloris noir et blanc exclusif sur les chaussures de son papa », a écrit Bryant sur Instagram.

Kobe Bryant, qui a remporté cinq championnats NBA avec les Lakers de Los Angeles, et sa fille Gianna « Gigi » Bryant, qui avait 13 ans, sont décédées dans un accident d’hélicoptère en janvier 2020.

Dans le message, Bryant a déclaré qu’elle avait conçu la chaussure avec des symboles spéciaux de la vie de Gianna : le n° 2 qui apparaissait sur son uniforme ; les noms « Kobe » et « Gigi » à l’arrière de la chaussure ; un papillon, des ailes et un halo.

Cependant, elle a poursuivi en disant qu’elle n’avait pas autorisé la vente de la chaussure.

« Les chaussures MAMBACITA ne sont PAS approuvées à la vente. Je voulais qu’elles soient vendues pour honorer ma fille avec TOUS les bénéfices au profit de notre fondation @mambamambacitasports, mais je n’ai pas re-signé le contrat Nike et j’ai décidé de ne pas vendre ces chaussures. » Bryant a écrit.

Elle a dit que non seulement la chaussure n’avait pas été approuvée pour être vendue, mais qu’elle n’avait pas non plus été approuvée pour être fabriquée.

« Nike n’a envoyé aucune de ces paires à moi et à mes filles. Je ne sais pas comment quelqu’un d’autre a mis la main sur des chaussures que j’ai conçues en l’honneur de ma fille, Gigi et nous non. J’espère que ces chaussures n’ont pas été vendues @nike », a écrit Bryant.

Nike n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire de NBC News.

Bryant a partagé une photo qui semblait montrer une personne tenant la chaussure qu’elle a conçue. On ne sait pas qui est la personne et si la chaussure était à vendre. Dans le message, Bryant a demandé à toute personne ayant des informations sur la chaussure de se manifester.

Elle a également partagé une publication sur son histoire Instagram qui montrait un tweet affirmant qu’un détaillant de chaussures au Royaume-Uni appelé « Foot Patrol » avait vendu la chaussure plus tôt. NBC News a contacté Footpatrol pour commentaires.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.