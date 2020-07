Vanessa Bryant et La La Anthony ont fait de leur mieux pour ne pas danser sur certains de leurs succès classiques préférés.



Frazer Harrison / Employé / Getty Images

Il y a probablement toute une liste de lecture de chansons auxquelles vous pouvez penser et qui font bouger votre corps quoi qu’il arrive, mais que se passerait-il si vous étiez mis au défi ne pas danser quand vous les avez entendus? TikTok est connu pour être une plate-forme de médias sociaux grouillant de défis viraux, et une plate-forme populaire implique certains de nos jams de fête préférés. Il existe de nombreuses variantes du défi, mais le message est le même: écoutez autant de chansons que vous le pouvez sans réagir. Ainsi, dans un clip amusant, Vanessa Bryant et La La Anthony se sont réunis pour une journée entre filles et ont fait de leur mieux pour rester impassibles.

Dans leur vidéo, les dames sont vues avec des sourires de fromage alors que “Back 2 Life” de Soul II Soul commence. Ils sont capables de passer à travers celui-là avant que le mix ne passe à “Joy & Pain” de Rob Base et DJ EZ Rock. Le morceau passe ensuite au classique de De La Soul “Me, Myself, & I” avant de passer à Tony! Toni! Toné! S “Feels Good.” Quand la dernière chanson a frappé, La La n’a pas pu la garder ensemble et a dû faire quelques pas de danse.

C’est bon de voir Vanessa Bryant profiter de bons moments avec ses amis proches. Découvrez Vanessa et La La Anthony ci-dessous.