Vanessa Bryant envoie un avertissement sur l’arnaque de Kobe impliquant l’huile de CBD: «  Mensonges  »

Vanessa Bryant avertit les gens qu’un article affirmant que son défunt mari Kobe Bryant avait un cancer et approuvait une huile de CBD est une arnaque.

Bryant a partagé dimanche sur Instagram des captures d’écran d’une histoire prétendument du magazine People disant que la Fondation Kobe et Vanessa Bryant a publié une huile de CBD. Bryant a écrit que l’article était un canular et que People n’y était d’aucune manière impliqué.

« MENSONGE! Ne vous faites pas arnaquer. Kobe N’A JAMAIS UTILISÉ DE CBD. @People n’a rien à voir avec ça non plus. (Faites attention au faux lien du site Web) », dit la légende.

Le faux article affirmait que la fondation enverrait une bouteille d’huile de CBD gratuite à quiconque en ferait la demande.

Le CBD, ou cannabidiol, provient du chanvre et de la marijuana, et la recherche a montré qu’il peut aider à réduire l’anxiété des personnes atteintes de schizophrénie ou de psychose, ou qui sont dépendantes aux opiacés. La Fondation Arthritis a également publié des lignes directrices pour l’utilisation du CBD.

L’article du canular affirme également que Bryant était une « victime du cancer » et comprenait une citation fabriquée sur l’efficacité de l’huile de CBD.

La fausse histoire semble être similaire à une publicité fabriquée impliquant Savannah Guthrie de 45secondes.fr en 2019. La fausse publicité pour un produit appelé Liva Derma Serum affirmait que Savannah quittait l’émission pour lancer sa propre ligne de soins de la peau.

De nombreuses publicités trouvées dans une enquête de NBC News en 2019 présentaient de fausses approbations de célébrités telles qu’Ellen DeGeneres et Joanna Gaines, affirmant souvent que le client ne payait que les frais d’expédition lors de l’essai « gratuit », mais les claquant ensuite avec le coût total si le les produits ne sont pas retournés dans un certain laps de temps.

Même lorsque les publicités s’avèrent fausses, elles ne sont souvent pas supprimées. Dans le cas des fausses publicités impliquant Savannah, Facebook les a retranchées pour avoir enfreint leurs politiques en matière de spam. Les utilisateurs peuvent signaler des annonces de spam sur Facebook en cliquant sur les trois points dans le coin supérieur droit de la page.

Vanessa Bryant a révélé l’arnaque impliquant Kobe cinq jours seulement après qu’elle et sa famille aient marqué un an depuis la mort tragique de la légende des Los Angeles Lakers et de leur fille de 13 ans dans un accident d’hélicoptère.

Le 26 janvier, jour du premier anniversaire de la tragédie, Bryant a partagé une lettre poignante sur Instagram écrite par l’ami de Gianna, Aubrey Callaghan.

«J’espère qu’au milieu de votre intense tristesse, vous apercevez la joie de savoir qui était la fille que vous avez créée et élevée», a écrit Callaghan. « Vous l’avez bien fait, Mme Bryant, et nous vous en sommes tous éternellement reconnaissants. »

« » Ma petite fille et Kob-Kob me manquent tellement aussi « , conclut Vanessa Bryant dans son post Instagram. » Je ne comprendrai jamais pourquoi / comment cette tragédie aurait pu arriver à des êtres humains aussi beaux, gentils et incroyables. Cela ne semble toujours pas réel. Kob, nous l’avons bien fait. Gigi, tu rends toujours maman fière. Je t’aime! »