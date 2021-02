Vanessa Bryant appelle le rappeur Meek Mill pour ses paroles «  insensibles  » de Kobe

Vanessa Bryant, épouse de la star de la NBA Kobe Bryant, a parlé des paroles controversées du rappeur Meek Mill qui fait référence à la mort prématurée de son mari dans un accident d’hélicoptère l’année dernière.

Lundi, la mère de quatre enfants a publiquement critiqué Meek Mill sur les réseaux sociaux, partageant à la fois la ligne de rap, divulguée en ligne la semaine dernière selon E! Nouvelles, et sa réaction.

« Cette b —- je suis f —— dis toujours qu’elle m’aime / mais elle ne m’a jamais montré », lit-on dans les paroles de la chanson inédite, selon l’histoire Instagram de Bryant. « Ouais, et si jamais je manque, je sors avec mon hélicoptère / ce sera un autre Kobe. »

Vanessa Bryant a répondu sur son histoire Instagram aux paroles de Meek Mill sur la mort de son mari. Vanessa Bryant / Instagram

En réponse, Bryant a écrit sur son histoire Instagram: « Cher @meekmill, je trouve cette ligne extrêmement insensible et irrespectueuse. Point final. Je ne connais aucune de vos musiques, mais je pense que vous pouvez faire mieux que cela. Si vous êtes fan, très bien, il y a une meilleure façon de montrer votre admiration pour mon mari. Cela manque de respect et de tact. «

Elle a également republié un message du joueur de la WNBA Candace Parker à propos de la controverse.

« Cher @vanessabryant, je suis désolé que VOUS et vos FILLES devez continuellement faire face à S — comme ça », a écrit Parker. « Ce n’est pas juste, ce n’est pas juste! Nous vous aimons et je suis toujours impressionné par votre capacité à prendre la haute (route). Alors je vais emboîter le pas et dire à tout le monde. »

Quelques heures après la publication initiale de Bryant, Meek Mill, né Robert Rihmeek Williams, a tweeté tôt mardi qu’il lui avait présenté ses excuses.

« Je lui ai présenté mes excuses en privé plus tôt dans la journée, pas au public … Rien de ce que je dis sur ma page ne concerne un moment viral sur Internet ou la famille d’une femme en deuil! Si vous vous souciez de quelqu’un en deuil, changez de sujet! » il a écrit.

Je lui ai présenté mes excuses en privé plus tôt dans la journée, pas auprès du public … Rien de ce que je dis sur ma page ne visait un moment viral sur Internet ou la famille d’une femme en deuil! Si vous vous souciez de quelqu’un en deuil, changez de sujet! – Moulin Meek (@MeekMill) 23 février 2021

Lorsque les paroles de sa chanson inédite ont été divulguées la semaine dernière, la ligne sur Kobe Bryant a été accueillie avec un contrecoup important.

« Meek Mill pensait en fait que la ligne Kobe était une bonne idée ?? » une personne tweeté.

Un autre tweeter le qualifier de « honte du rap » a recueilli plus de 4 000 likes et 1 000 retweets en sept heures.

Kobe Bryant est décédé à 41 ans le 26 janvier 2020 dans un accident d’hélicoptère aux côtés de sa fille de 13 ans et de Vanessa Bryant, Gianna. Sept autres personnes également à bord sont décédées. Vanessa Bryant a récemment parlé de son chagrin pour le premier anniversaire de la tragédie le mois dernier.

« Le chagrin est un groupe d’émotions désordonné. Un jour, vous êtes dans le moment de rire et le lendemain, vous n’avez pas envie d’être en vie », a-t-elle écrit sur son histoire Instagram. chagrin et perte déchirante. Trouve ta raison de vivre. Je sais que c’est difficile. Je regarde mes filles et j’essaye de faire passer ce sentiment pour elles. La mort est garantie mais vivre le reste de la journée ne l’est pas. Trouve ta raison. «