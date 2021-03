Vanderpump Saison 9: Ready To Roll Lisez toutes les dernières mises à jour ici !!!!

Vanderpump Rules, «un spin-off de« The Real Housewives of Beverly Hills », est une série de télé-réalité qui suit Lisa Vanderpump et son équipe du restaurant SUR à West Hollywood, en Californie, dans leur vie personnelle et professionnelle.

L’émission a été diffusée pendant huit saisons depuis la première saison sur Bravo le 7 janvier 2013. La série a reçu des critiques mitigées à négatives de la part des critiques au fil des ans, mais elle a une base de fans considérable.

Après huit saisons vraiment dramatiques et souvent fascinantes, Vanderpump Rules revient à un moment donné. Bien que plusieurs fans aient supposé que la série était terminée après le départ de nombreux membres clés de la distribution, Andy Cohen semble croire que tout sera parfait une fois qu’ils reprendront le tournage.

L’émission Vanderpump Rules a été créée en 2013 dans le prolongement du Sexy Exclusive Restaurant de Lisa Vanderpump à Hollywood, Californie

Date de sortie:

La saison 9 de « Vanderpump Rules » devrait être diffusée à la fin de 2021 ou au début de 2022, en supposant que la production reprenne d’ici la fin de l’été 2021.

Vanderpump Saison 9: Y a-t-il une date d’arrivée confirmée pour cette série de réalité américainehttps: //t.co/NdXzB3ik3U

Pour l’histoire complète, cliquez ici ⬇️#dernières nouvelles #nouvelles quotidiennes – Le Digital Wise (@TheDigitalWise) 22 juillet 2020

Qui fait partie du casting de la saison 9 de Vanderpump Rules?

Si l’émission est renouvelée pour une neuvième saison, les téléspectateurs devraient s’attendre à ce que Lisa Vanderpump, la star de télé-réalité titulaire et entrepreneur, revienne.

Suite à leur dépôt présumé d’un faux rapport de police contre l’ancienne co-star Faith Stowers, les producteurs ont été contraints de licencier les principaux membres de la distribution Kristen Doute et Stassi Schroeder en juin 2020.

Après que leurs précédents tweets racistes et homophobes aient refait surface sur Internet, les nouveaux arrivants Max Boyens et Brett Caprioni ont été abattus. Sur le profil Instagram de Jax, le couple Jax Taylor et Brittany Cartwright, qui se sont mariés dans l’émission, ont annoncé leur départ.

L’équipe de production devra ajouter de nouveaux visages dans la saison à venir maintenant que les principaux membres de la distribution sont partis.

Scénario:

Le spectacle suit les coups de pied, les cris et les plaisanteries des membres du personnel du restaurant LA SUR de Lisa Vanderpump alors que leur vie personnelle et professionnelle s’affrontent.

C’est un endroit haut de gamme où les choses se détraquent alors que le personnel défie la direction et s’engage dans le drame exagéré entre eux, entrant et sortant des relations de manière transparente.

Nous verrons de nouveaux personnages introduits dans la saison à venir à la suite du départ de certains des visages familiers.

La saison selon la rumeur pourrait également voir le lieu changer de SUR à TomTom, le dernier restaurant de Lisa. Bien que la saison à venir soit différente des efforts précédents, elle comportera sans aucun doute un drame plus torride.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂