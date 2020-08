‘Vanderpump Rules’ Saison 9: Date de sortie, distribution, intrigue et tout ce que vous voulez savoir !!

C’est une websérie américaine du 7 janvier 2013

La saison précédente est sortie le 7 janvier 2020 et compte 24 épisodes et

en raison de la situation actuelle de la situation pandémique du virus corona là-bas

peut être arrêté dans les tournages et les retards de date de sortie et il annoncera dans

2020 ou plus tard 2021. Tom a accroché une restriction avec du sable et terminé

relation.



● Lisa vanderpump.

● Kristen doute.

● Katie Maloney schwartz.

● Tom Sandoval.

● Stasis Schroeder.

● Scheana shay.

● Jax taylor.

● Tom Schwartz.

● Ariana madix.

● James Kennedy.

● Lala kent.

● Brittany Cartwright.

● Beau clark.

● Dayana kathan.

● Max boynes.

● Brett caprioni.

● Peter madrigal.

Il est basé sur Lisa Vanderpump et employé d’un restaurant dans l’ouest et

ils travaillent leur avenir dans les affaires et la popularité massive de

est devenue une websérie de télé-réalité très célèbre. Un café au sommet trouvé dans l’ouest

et beaucoup de monde par son esprit et son assistance du personnel et pour la cuisine.

Quand Lisa demande à parler, elle choisit d’étouffer et de fister cinq de ça

scène et pas de travail dans SUR et Raquel activiste maintenant et combiné

L’équipe SUR et ils n’ont pas pu assister à la fête à cause des mères

jour et Stacey se solidifiant et elle a le rocher de Kristen et

disparition et extérieur en tant que partenaire pris dans des cas et se blâmer

et ils sont séparés.

Kristen veut partir après la première saison et ils reviendront et leur commentaire sur la foi a entraîné de nombreux conflits au sujet des membres de la distribution et il y a une nouvelle que les fans demandaient à Jax de tirer de l’émission parce qu’il a des problèmes.

Ils vont à l’endroit pour apparaître en tant que groupe d’amis et le changement s’ouvre dans le futur

développement où la fin est un lieu de réinitialisation et l’idée est de montrer

qu’ils doivent ensemble pour survivre. Le chapitre suivant apporte que c’était

déchirant de voir la fin et les écrivains ont dit que l’histoire n’était pas terminée.

Il s’occupe des choses qui se passent dans la vie. Nous pensions que tous étaient tels

des gens biens. En fin de compte, je veux terminer avec une belle fin. En raison de

situation actuelle, ils peuvent être retardés dans la date de sortie et le tournage a

arrêté et ils s’attendront à sortir.

