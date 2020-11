Van Jones confond Beyoncé avec Mary J. Blige à la télévision en direct

Malgré une collaboration étroite avec Jay-Z, Van Jones confond Mary J. Blige pour Beyoncé tout en décodant le discours de Kamala Harris.

Ce fut une semaine mouvementée à CNN alors que les élections avaient lieu. La société est devenue la première à déclarer Joe Biden et Kamala Harris vainqueurs de l’élection, battant Donald Trump de sa réélection. Avec une course aussi serrée, Trump a fait à peu près tout ce qui était en son pouvoir, et probablement au-delà, pour se déclarer vainqueur. Twitter a lancé des avertissements de censure sur les affirmations non fondées de Trump la semaine dernière. Malgré les tentatives de Trump de sous-évaluer le pouvoir de la démocratie, Biden et Kamala Harris ont continué à avancer avec leur discours de victoire. Le discours de Harris, en particulier, était historique à retenir, en particulier pour les communautés marginalisées. Harris est la première femme à devenir vice-présidente et la première personne noire et asiatique-américaine à occuper ce poste. Dans la tentative de Van Jones de «décoder» le discours de Kamala Harris pour CNN, il a déclaré que Kamala Harris avait quitté Beyoncé. Elle ne l’a pas fait. Elle est allée voir «Work That» de Mary J. Blige.

« Elle est sortie chez Beyoncé. Lâchez le micro », a déclaré Van Jones. Bien sûr, personne sur CNN n’a contesté cela parce qu’ils ne sont pas non plus au courant de quoi que ce soit de dope dans ce monde. Inutile de dire que Van Jones a été traîné sur Internet avec beaucoup de gens ressassant de vieilles photos du commentateur entouré de membres de la famille Trump.

« Quelqu’un dit @ VanJones68 Kamala est allé voir la reine Mary J. Blige et non la reine Beyonce, « a écrit Charlamagne Tha God. » Je n’ai jamais entendu personne commettre cette erreur. «

Nous non plus, Charlamagne. C’est une étrange erreur pour quelqu’un qui travaille si étroitement avec Jay-Z. Découvrez quelques-unes des meilleures réponses ci-dessous.