Van Jones a dit que la «  communauté noire  » ne lui «  faisait pas confiance  », a qualifié la «  COUVERTURE RACIALE  » de Trump alors qu’il refusait d’expier le travail bipartisan

Bien qu’il soit un démocrate qui ait ouvertement critiqué Donald Trump, le politologue Van Jones a été accusé dans «The View» d’avoir perdu la «confiance» des Noirs pour avoir osé travailler avec l’ancien président.

Apparaissant sur « The View » pour discuter d’un documentaire produit en coopération avec la co-animatrice Meghan McCain, Jones a été confronté à son travail avec l’administration Trump sur la réforme de la justice pénale.

« Maintenant, Van, vous passez beaucoup de temps à enfiler le fil du milieu et à essayer d’unir les gens, » a déclaré le co-animateur Sunny Hostin. «Mais il y a ceux qui vous accusent d’être un opportuniste politique – un caméléon, pour ainsi dire – qui a fourni une couverture raciale à l’ancien président Trump, disgracié et deux fois destitué.

Mentionnant le fait que Jones avait pleuré à l’antenne après la victoire présidentielle de Biden et salué le retour de « personnage » et « vérité, » Hostin a suggéré «Les membres de la communauté noire ne vous font plus confiance.»

Slaming l’accusation comme « pas vrai, » Jones a riposté à Hostin.

«Qui parmi mes détracteurs a réussi à rassembler les gens pour aider les gens d’en bas? Quand nous nous battons comme ça pour tout et que vous ne pouvez pas donner à personne ne serait-ce qu’un peu de crédit pour quoi que ce soit, ce ne sont pas les politiciens, ce ne sont pas les experts, ce sont les gens ordinaires qui n’ont rien. il a dit.

Jones a ensuite mis en garde les démocrates contre « jeter » les millions de personnes qui avaient voté pour Trump.

« Vos ordures que vous venez de jeter pourraient devenir le trésor des Proud Boys, cela pourrait devenir le trésor des nazis, » il a dit.

Les paroles de Jones sont tombées dans l’oreille d’un sourd et le fait que le documentaire même qu’il était là pour promouvoir portait sur « unité » ne semblait pas pertinent.

«Vous avez perdu beaucoup de gens qui vous faisaient confiance et qui vous considéraient comme une voix à cause des positions que vous avez prises pendant Trump», a déclaré la co-animatrice Ana Navarro, soulignant non seulement le travail de Jones avec l’administration Trump, mais aussi qu’il était en photo avec des conservateurs comme Candace Owens.

Defiant, Jones a dit qu’il « fier » de la réforme sur laquelle il a travaillé avec l’administration Trump et n’a «aucun regret».

Jones a finalement été interrompu, la co-animatrice Joy Behar lui disant de « faire une sieste. »

Les libéraux ont célébré le passage à tabac verbal de Jones, tandis que les conservateurs, y compris Owens elle-même, ont appelé le segment « Complètement psychotique. »

«Pour ajouter du contexte. Van Jones et moi avons souri ensemble sur une photo lors d’un événement bipartite auquel ont participé à la fois républicains et démocrates pour la loi sur le premier pas – la réforme des prisons. Elle a expliqué dans un autre tweet, faisant référence à Navarro déclenché par une photo d’Owens avec Jones.

OMG je ne peux pas arrêter de rire. @ananavarro vient d’interroger Van Jones pour avoir pris «une photo souriante avec Candace Owens». Euh, quoi? La gauche radicale veut unir l’Amérique en faisant un acte criminel de sourire en images avec des conservateurs. Complètement psychopathe. https://t.co/QRzuoL5DfI – Candace Owens (@RealCandaceO) 5 février 2021

Pour ajouter du contexte. Van Jones et moi avons souri ensemble sur une photo lors d’un événement bipartite auquel ont participé à la fois républicains et démocrates pour la loi sur le premier pas – la réforme des prisons #La vue prennent leur obsession pour moi vers de nouveaux sommets. @ananavarro – Candace Owens (@RealCandaceO) 5 février 2021

Je veux juste remercier @ensoleillé pour le dire… parce que c’est exactement ce que nous ressentons… «Nous ne lui faisons pas confiance» Van Jones. Période … Personne ne dit qu’il n’a rien fait. Mais l’avez-vous fait pour le peuple ou pour lui-même. Oui, il y a une différence. Il est devenu très défensif de son héritage. #La vuepic.twitter.com/AnmlLjHdGA – justdoodirty2 (@ justdoodirty3) 5 février 2021

De nombreux clips partagés sur Twitter ont également coupé la réponse de Jones à Hostin, se concentrant plutôt sur ses accusations.

Sunny vient d’appeler Van Jones pour toutes ses volte-face. Je me souviens quand Van Jones défendait les politiques progressistes de Bernie. Maintenant, beaucoup de gens à gauche et au centre le voient comme un opportuniste. #La vue 🔥 pic.twitter.com/0ma5WIl955 – Le chat (@LiveOnTheChat) 5 février 2021

