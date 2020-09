Van Aert détruit également ses rivaux lors du sprint sur le Tour

08 août 2020, Italie, Sanremo: le cycliste belge Wout van Aert de l’équipe Jumbo-Visma célèbre en franchissant la ligne d’arrivée pour gagner la course cycliste UCI WorldTour Italy, 305 km de Milan à Sanremo. Photo: Dirk Waem / BELGA / dpa – Dirk Waem / BELGA / dpa

BARCELONE, 2 sept. () –

Le cycliste belge Wout Van Aert (Team Jumbo-Visma) a remporté ce mercredi la cinquième étape du Tour de France, disputée entre Gap et Privas sur 183 kilomètres, imposant le sprint dans un serré main dans la main avec Cees Bol (Team Sunweb), en une journée sans changements dans le général.

Wout Van Aert, qui a fait beaucoup de dégâts mardi lors de la première finale haute de cette manche française, étant l’un des derniers à tirer fort au secours de son leader de ligne Primoz Roglic, continue de blesser ses rivaux et de faire des ravages, ce temps dans sa facette la plus connue et la plus forte du sprinter.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂