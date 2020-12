"Vampires: The Masquerade – Bloodlines 2" ne viendra probablement pas avant la fin de 2021

Il y a quelque temps, le RPG d’horreur « Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 » a été reporté. À l’époque, on disait qu’il apparaîtrait dans le courant de 2020. Maintenant, l’année est presque terminée – et rien à voir de l’aventure d’horreur tant attendue. Cela viendra plus tard qu’annoncé.

Dans un entretien avec le journal financier suédois Placera, le directeur général de l’éditeur Paradox, Ebba Ljungerud, a assuré une triste certitude: il faut attendre encore plus longtemps l’épopée des vampires. « Bloodlines 2 » ne sortira donc probablement que dans la seconde moitié de 2021.

Début d’année anémique

Littéralement, Ljungerud a déclaré: « Je ne pense pas qu’il sortira dans la première moitié de l’année, mais nous verrons. »

Les raisons du report répété: un effort supplémentaire important, car le jeu sera également implémenté pour la PS5 et la Xbox Series X / S. De plus, il y a eu de nombreuses mises à pied et mises à pied dans l’équipe au cours des derniers mois. Entre autres choses, le scénariste principal et le directeur créatif ont été congédiés de manière totalement inattendue. Et enfin, la crise corona met une clé dans chaque projet de loi de sortie.

Ou est-ce la bataille royale?

Une autre explication de la sortie ultérieure pourrait être l’annonce qu’une ramification de Battle Royale de l’univers « Vampire: The Masquerade » arrivera en 2021. Peut-être que l’éditeur souhaite délibérément commercialiser les deux titres dans un délai similaire, ou que le développement du spin-off multijoueur consomme simplement beaucoup de ressources.

Quoi qu’il en soit: probablement, « Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 » ne sortira que dans la seconde moitié de 2021 pour PC, PS4, PS5 et la famille d’appareils Xbox.