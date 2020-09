Vampire’s Fall: Origins à venir sur Xbox One le 17 septembre

À de nombreuses reprises, nous voyons un grand nombre de titres sortir pour la première fois sur PC, dans la plupart des cas via Steam. Ceci est fait pour voir l’acceptation que ledit titre peut avoir vis-à-vis d’un certain public, en plus de les aider à améliorer le jeu lui-même. Si le jeu reçoit un bon accueil, et c’est possible, il peut atteindre de nouvelles plateformes plus tard; comme c’est le cas de Vampirede Tomber: Origines, qui a été publié plus tôt cette année pour Steam et maintenant, il arrivera pour Xbox One et Nintendo Switch.

De bonne heure Matin Studio ça nous montre Vampirede Tomber: Origines, un titre qui combine parfaitement le genre de rôle tactique avec stratégieNous avons également un décor basé sur le moyen âge sombre.

Le chemin de la chute des vampires: origines

Après que le méchant Witchmaster ait détruit le village de Vamp’Ire, vous vous réveillez comme un vampire rempli de vengeance et corrompu par la haine. Vos efforts pour arrêter les sorts de magie noire de votre ennemi vous emmèneront dans un voyage à travers un vaste monde, où vous accomplirez différentes missions. De plus, vous rencontrerez une grande variété de personnages, qui donneront une touche joyeuse à une atmosphère sinistre.

Nous pouvons choisir notre propre destin, où nous aurons le chemin de la vertu ou de la corruption, même si nous choisissons celui que nous choisissons, nous devrons faire face à une grande variété d’ennemis, où nous passerons à niveau et améliorerons notre personnage avec différentes compétences. Vampirede Tomber: Origines lequel arrive ce même 17 septembre, nous donnera environ environ 50 heures de jeu, même si tout dépend de la façon dont nous jouons.