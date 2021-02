Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ne sortira pas en 2021, Hardsuit Labs n’est plus le développeur principal

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ne passe pas le meilleur moment. Annoncée en mars 2019, la suite du RPG bien-aimé a connu retard après retard, et il semble maintenant que le jeu se trouve dans une position plus précaire que jamais. Le dernier que nous avons entendu était que le titre serait peu susceptible de sortir dans la première moitié de cette année; maintenant, cela n’arrivera pas du tout en 2021.

L’éditeur Paradox Interactive a annoncé que Bloodlines 2 a été retardé indéfiniment. Plus que cela, Hardsuit Labs ne dirigera pas le développement à l’avenir. La nouvelle provient d’une déclaration sur le site Web du jeu et via Twitter:

Si vous ne parvenez pas à accéder au site Web, vous pouvez lire la mise à jour du développement de Bloodlines 2 ici. pic.twitter.com/kdTp5gpBJe– Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (@VtM_Bloodlines) 23 février 2021

Les précommandes pour le jeu ont été clôturées jusqu’à ce que l’éditeur soit prêt à attribuer une nouvelle date de sortie. Paradox assure que le jeu « est toujours en développement », mais il semble que le projet ne se concrétise tout simplement pas. «Afin d’atteindre nos objectifs, nous sommes arrivés à la conclusion qu’un changement est nécessaire et, par conséquent, plus de temps de développement est nécessaire».

Ainsi, l’avenir de Bloodlines 2 est incertain sans date et sans développeur annoncé attaché au projet. En espérant que la prochaine fois que nous rendrons compte de ce jeu, les nouvelles seront plus positives. Pour l’instant, les fans devront être patients jusqu’à ce que Paradox ait tout en ordre.

