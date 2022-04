Vampire dans le jardin s’envole vers Netflix dans une bande-annonce pleine d’action

Les vampires se dirigent vers le paradis dans le prochain anime Netflix Vampire dans le jardin. Pour célébrer, le service de streaming a mis en ligne une bande-annonce sous-titrée en anglais qui promet chagrin et action. La bande-annonce et le synopsis sont visibles ci-dessous.

La rencontre fatidique d’un humain et de la reine vampire pourrait changer le monde. De WIT STUDIO et une équipe de créateurs talentueux vient Vampire in the Garden.Un hiver froid, l’humanité a perdu sa bataille avec les vampires, et avec elle, la plupart de là où ils habitaient. Une petite population de survivants a créé un mur de lumière dans une petite ville pour les protéger et leur donner un endroit où vivre en paix. Le protagoniste, Momo, vit une vie refoulée mais souhaite toujours coexister avec l’ennemi, les vampires. Très bien, la reine vampire, aimait autrefois les humains et a disparu du champ de bataille. Alors que la guerre fait rage dans la ville des humains, les deux ont une rencontre fatidique.Il était une fois, des humains et des vampires vivaient en harmonie dans un endroit appelé Paradise. C’est l’histoire d’une jeune fille et d’un vampire en quête de paradis.

Bien que les coupes dans la bande-annonce soient rapides, elles brossent un tableau très vivant de nos deux protagonistes. Momo est une fille humaine vivant dans cette société dystopique, méprisée et forcée chaque jour à se battre pour sa propre survie. Pendant ce temps, Fine, l’élégant vampire, semble également réticent à se lancer dans la bataille et à dévaster l’humanité. Fine se retrouve alors face à face avec Momo alors qu’elle avoue à quel point elle déteste vraiment vivre dans un monde déchiré par la guerre. C’est probablement là que naît leur relation, ce qui les amène à fuir. Mais leur fuite provoque un tollé des deux côtés, car les humains choisissent constamment de combattre Fine, et Momo est poussée à ses limites. La bande-annonce dépeint un teaser tragiquement beau et bourré d’action des luttes auxquelles ces deux femmes sont confrontées, et tout cela au nom de la recherche de la paix.

Vampire dans le jardin par Netflix

Vampire dans le jardin met en vedette Megumi Han (Une voix silencieuse, Les mots bouillonnent comme des sodas) et Yu Kobayashi (L’attaque des Titans) comme Momo et Fine. La série sera réalisée par Ryoutarou Makihara (Tekkonkinkreet); le rejoindre est Hiroyuki Tanaka (Hellsing Ultime) en tant qu’assistant réalisateur. Tetsuya Nishio (Le chat revient, Jin-Roh : La brigade des loups). Shunichiro Yoshihara (L’attaque des Titans) occupera le poste de directeur artistique. Satoshi Takabatake (Le château ambulant de Howl) et Kazushi Fujii (Classement des rois) sont tous deux crédités de mise en scène artistique. L’émission sera produite par Studio Wit, qui a une longue histoire d’émissions acclamées par la critique telles que L’attaque des Titans, La fiancée de l’ancien mageet Kabaneri de la forteresse de fer.





Avec les vampires de plus en plus dans la culture pop au cours de la dernière décennie, Vampire dans le jardin on a l’impression qu’il s’intégrera parfaitement et se démarquera parmi les autres émissions à venir. Après tout, le monstre est associé à l’amour interdit, et il semble que quelque chose de spécial se développe entre Momo et Fine. Nous ne pouvons qu’espérer que leur histoire ne sera pas aussi tragique, mais nous devrons attendre pour le savoir. Netflix sera en première Vampire dans le jardin sur sa plateforme de streaming le 16 mai de cette année.





