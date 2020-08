Valverde, Mas et Soler dirigeront Movistar dans le Tour

, 26 août () –

L’équipe Movistar a annoncé ce mercredi sa sélection de huit cyclistes pour disputer le Tour de France, qui débutera samedi prochain à Nice, une équipe qui aura Alejandro Valverde, Enric Mas et Marc Soler comme principales références.

De plus, Dario Cataldo, Imanol Erviti, Nelson Oliveira, José Joaquín Rojas et Carlos Verona feront également partie du bloc bleu en France. Antonio Pedrero et Jürgen Roelandts restent des cyclistes de réserve, tandis que José Luis Arrieta, Patxi Vila et Pablo Lastras seront les directeurs sportifs.

L’équipe est restée pour la semaine dernière concentrée à Courchevel, où elle a reconnu plusieurs des étapes alpines de cette édition, et est à Nice depuis dimanche dernier pour les derniers préparatifs d’un test qui se terminera sur les Champs Elysées à Paris le 20 de septembre.

