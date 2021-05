Valve fonctionne sur une console / PC portable de style Nintendo Switch qui arrivera à la fin de l’année, de nouvelles fuites glissent

Alors qu’ils échappent à Ars Technica, Valve, le développeur de Steam, vous travaillez sur une console portable de style Nintendo Switch. Comme détaillé dans les médias, qui prétendent avoir confirmé une grande partie des informations, l’appareil sera une sorte d’ordinateur portable miniature qui utilisera Linux, un écran tactile et certains contrôleurs latéraux de type Joy-Con qui ne peuvent pas être supprimés.

Tout cela résulte de Découverte par Pavel Djundik, créateur de SteamDB, qu’il a retrouvé dans le code de la nouvelle version de Steam les noms de code « SteamPal » et « SteamPal Games ». Ces noms sont une évolution de « Neptune » et « Neptune Optimized Games », qui sont apparus en septembre de l’année dernière. Au début, on pensait que ce serait une sorte de contrôleur pour Steam (comme l’ancien contrôleur Steam), mais maintenant, il ressemble plus à une console portable.

Switch de Valve et pistes de Newell

Ars Technica explique que SteamPal (nom à confirmer, évidemment) utilisera un Puce Intel ou AMD, et non NVIDIA, même s’il reste dans l’air s’il n’y aura qu’un seul modèle ou plusieurs avec des niveaux de puissance et de capacité différents. L’appareil prototype est apparemment plus large que le Switch et dispose d’une « variété standard de boutons et de déclencheurs », ainsi que d’une paire de manettes de jeu et « au moins un pavé tactile de la taille d’un pouce » qui s’ajouterait à l’écran tactile.

D’autres aspects qu’ils détaillent du milieu sont que SteamPal peut être connecté à des moniteurs via le port USB Type-C, quelque chose de similaire à ce qui peut être fait avec la base de la Nintendo Switch. Il n’y a plus de détails, mais tout indique qu’il peut être joué portable sur l’écran de la console / PC ou connecté à un téléviseur ou un moniteur pour accéder à une image plus grande.

Enfin, d’Ars Technica, ils soulignent que le SteamPal sera basé sur Linux, quelque chose de curieux et qui a du sens. Valve parie sur Linux et dans leur rétrospective 2020, ils ont déclaré que «nous créons, pour les utilisateurs potentiels, de nouvelles façons d’accéder aux jeux sur Linux et de profiter de ces améliorations».

Steam a également étendu Proton avec la sortie de Proton 5, qui prend en charge de nombreux nouveaux jeux et est compatible avec les jeux DX 12 et EA Play. Des titres comme ‘Death Stranding’, ‘Horizon: Zero Dawn’ et ‘Cyberpunk 2077’ pourrait être joué sur Linux au lancement ou peu de temps après grâce à cette implémentation. À la mi-avril 2020, il y avait déjà plus de 6000 jeux compatibles Linux.

L’appareil devrait être lancé d’ici la fin de l’année, et c’est là que Newell entre en jeu. Il y a deux semaines, le PDG de Valve, Gabe Newell, a été interrogé lors d’une séance de questions-réponses dans une école néo-zélandaise si Steam publierait plus de jeux sur consoles, ce à quoi Newell a répondu: « vous en aurez une meilleure idée d’ici la fin de l’année« . Nous devrons attendre, mais il semble que Valve a un autre as gardé dans sa manche.

Via | Ars Technica