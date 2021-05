Valve Boss Gabe Newell laisse entendre que des projets PS5 et PS4 pourraient être annoncés cette année

Valve pourrait avoir des projets en cours pour PlayStation 5 et PS4, avec Gabe Newell laissant entendre que nous aurons une «meilleure idée de [what it has planned] d’ici la fin de l’année ». Bizarrement, l’exécutif vétéran a fait cette déclaration lors d’une assemblée du lycée, où un étudiant lui a demandé: « Steam mettra-t-il des jeux sur consoles ou restera-t-il simplement sur PC? »

C’est une question étrange car Steam est évidemment une vitrine sur PC qui appartient et est maintenue par Valve. Nous allons supposer que l’étudiant se réfère spécifiquement aux équipes de développement de Valve derrière Half-Life et Portal ici et Gabe a répondu en tant que tel, car nous ne pouvons pas imaginer qu’un support de plate-forme autoriserait une vitrine concurrente sur leur console.

Le titre évident auquel Newell pourrait faire référence est Demi-vie: Alyx, qui, nous l’espérons, sortira sur la prochaine génération de Sony PSVR casque. Bien sûr, il est possible que Valve ait quelque chose de nouveau dans le pipeline qui devrait être annoncé plus tard cette année. C’est une réponse intéressante malgré tout – nous supposons que tout sera révélé en temps voulu.