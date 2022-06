Valorant: votre carte préférée Split s’envole de la rotation de la carte

Lorsque la communauté des joueurs de Valorant dérangé par une chose, alors c’était probablement l’extrêmement étrange Carte nommée Splitqui n’a jamais vraiment été en mesure de fournir un réel plaisir de jeu.

Logique. Brise et fracture provoquent également du ressentiment dans la communauté. Mais même les responsables Jeux anti-émeute ont reconnu que Split doit être révisé. La carte doit d’abord être supprimée de la rotation de la carte. Mais comment cela se passe-t-il maintenant ? Et combien de temps cela restera-t-il ainsi ?

Valorant dit au revoir à Split

Selon le communiqué officiel, il existe une nouvelle carte appelée perle ces derniers temps trop dans la rotation de la carte. C’est pourquoi il faut y aller.

Mais l’histoire de Split remonte à loin. Depuis le lancement du jeu il a plu encore et encore critique de la carte de la part des joueurs. Principalement en raison du fait qu’il est trop lourd en défense. Bien qu’il ait connu quelques adaptations au fil du temps, cela n’a pas suffi à faire un retour populaire. La carte est toujours détestée par la communauté.

Actuellement il y a sept cartes dans la rotation. Et ce sera le cas pour la saison prochaine. Acte 1, épisode 5 décolle avec Pearl et Le fractionnement sera désactivé pour le moment.

Joe « Pearl Hogbash » Lansford von Riot Games pense que sept cartes seraient idéales, après tout, elles doivent d’abord être apprises et maîtrisées :

« En termes simples, trop de cartes à étudier peuvent sembler écrasantes et ne donnent pas à certains d’entre vous la possibilité de creuser profondément dans l’une d’entre elles. »

Ainsi est devenu avec des organisations d’esports décidé qu’il était préférable de garder un pool de sept cartes.

Mais pourquoi Split ? Split n’est pas la carte la plus populaire, mais Breeze et Fracture sont également très impopulaires auprès de beaucoup. Alors pourquoi avez-vous choisi Split ? Le communiqué officiel indique qu’ils ont pris en compte plusieurs facteurs :

« Le sentiment des joueurs, le temps depuis le lancement, les mises à jour passées et futures, ce que la carte contient en termes de variance stratégique et où Pearl s’intègre. »

Donc, si nous incluons Breeze et Fracture, ils tombent en raison du seul période de publication plus courte en dehors d’ici. Cela a laissé Split comme la carte impopulaire avec le temps de sortie le plus long.

Ce sera alors passionnant au neuvième carte et si une autre des anciennes cartes sera ensuite supprimée. Ou si c’est finalement le cas huit dans la rotation des cartes sera? On verra.

Après tout, Split ne devrait pas complètement disparaître de la scène. Riot Games dit qu’ils sont dedans l’avenir pourrait revenir – avec « quelques ajustements ». Quand cela pourrait être planifié à nouveau reste sans réponse.

Patch 5.0 (avec épisode 5, acte 1) sortira le 22 juin 2022.

Pour l’instant, nous pourrons bientôt rencontrer le nouvelle carte Perle Familiarisez-vous avec un environnement sous-marin. Ici sur 45secondes.fr en savoir plus à ce sujet.