Valorant vient pour les appareils mobiles, pass YR1 gratuit pour l’anniversaire

Riot Games est venu avec il y a presque exactement un an valeureux a lancé une attaque sur le marché des tireurs tactiques et, selon leurs propres déclarations, avec succès. Au cours des 12 mois, ils ont eu un nombre moyen de joueurs de 14 millions de joueurs PC projeté sur un mois. L’ensemble devrait être terminé 500 millions de matchs ont été joués.

Le représentant du genre CS : GO a cependant 27 millions de joueurs actifs par mois, ce qui est encore nettement plus, mais « Valorant » rattrape beaucoup son retard.

Jusqu’à présent, le titre n’a été vu que sur PC, il n’y a pas de version console par exemple. Mais au moins là dessus Marché des mobiles ils se développeront à l’avenir. Riot Games a annoncé « Valorant Mobile ». Il est appelé de la part Anna Donlon, le producteur exécutif du jeu :

« L’un de nos principaux objectifs pour la première année était de gagner la confiance et le respect de la communauté FPS mondiale et de prouver que Valorant s’en tiendra toujours à la base d’un jeu de tir tactique vraiment intéressant et compétitif. »