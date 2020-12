Valorant – Un joueur Cloud9 fuit une feuille de chaos rejoignant l’organisation Valorant en streaming

Counter Strike a été facilement appelé le bastion de l’e-sport.

En termes simples, si vous étiez assez bon pour rivaliser avec les meilleurs joueurs (et que vous aviez du temps à consacrer), vous pourriez rejoindre la scène professionnelle et commencer à gagner de l’argent en tant que fans et sponsors qui vous adorent à l’infini.

Ensuite, la pandémie s’est produite, et avec tout le reste, les sports électroniques ont pris un coup énorme car ils sont relégués au jeu uniquement en ligne et les réseaux locaux mis en quarantaine entraînent des infections et la propagation du COVID-19.

C’est franchement nul, mais pour certaines équipes qui se sont montrées plus que capables de frapper les meilleures équipes du monde, comme le Chaos EC l’a fait, c’est une réalité brutale qui a beaucoup trop levé la tête.

Chaos EC s’est officiellement effondré malgré les tournois gagnants, mettant Evil Geniuses à leur place avec toutes les autres équipes de la ligue, parce que ce que beaucoup prétendent être l’appréhension de VC de l’avenir de Counter Strike.

La question de savoir ce que le Chaos va faire avec leur Counter Strike a été une équipe qui a été réfléchie à travers plusieurs forums, si une organisation d’anges gardiens ramasserait la liste ou si elle tomberait sur le bord de la route malgré son année de jeu exceptionnelle.

Malheureusement, il semble qu’il s’agisse davantage de ce dernier; Le chaos se sépare.

La bonne nouvelle ici est qu’au moins, nous verrons ces joueurs dans d’autres titres qui ont peut-être plus de canards dans une rangée que Counter Strike et Soupape.

Hier en streaming, Cloud 9 le joueur Mitch a divulgué cette feuille, de Chaos EC renommée, va rejoindre la liste Cloud9 au sein de Valorant.

Leaf s’est fait un nom après avoir bouleversé le MIBR, ce qui a entraîné de violentes agitations et des menaces de mort alors qu’il était accusé d’avoir triché dans la compétition. Il a continué à être l’un des meilleurs joueurs à long terme du jeu, travaillant bien avec l’AWP et le Scout pour déjouer les rotations tardives et les rushes sur le site.

Maintenant, il semble qu’il rejoindra la liste Cloud9 dans la saveur du mois de Riot Valorant.

Il y a un monde où Leaf peut finir par jouer sous son ancien IGL Steel alors qu’il rejoignait 100 Thieves, bien que cette liste ait déjà été gravée dans la pierre avant que le chaos ne s’effondre. CS: GO la scène a été répandue. Il n’est pas invraisemblable de supposer que de futurs échanges pourraient être effectués, en fonction de la capacité de Leaf à jouer Valorant, où les deux joueurs sont à nouveau réunis.

Cela introduit également l’idée que plusieurs joueurs de Chaos pourraient devenir Valorant, un aspect dont le CSPPA pourrait être satisfait; détesterait inviter une nouvelle compétition dans la ligue qui donnerait mauvaise mine aux joueurs vieillissants.