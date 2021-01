« Valorant » présente le nouvel agent Yoru dans l’épisode 2

Jeux anti-émeute a annoncé à Yoru, le quatorzième agent de « Valorant » Le deuxième épisode de « Valorant« Sortira le 12 janvier. Il viendra avec un pass de combat et un pack de peau cosmétique, le « Package Run-It-Back », ainsi qu’avec lui nouvel agent Yoru.

Yoru, un duelliste infiltré spécialisé dans mouvements et détours furtif, a fait ses débuts dans le REPRENDRE la cinématique.

Le champion était initialement objet d’avances en décembre 2020. Le producteur de personnage de « Valorant », John Goschicki, a laissé entendre dans un article de blog que le personnage serait un duelliste pour les joueurs qui préfèrent être « Stalkers » et les Les compétences de Yoru le prouvent.

En tant qu’agent, Yoru est conçu pour se concentrer sur furtif et infiltration et utilisation compétences et pièges pour confondre les ennemis.

Épisode 2 Acte 1 vous verrez également l’introduction du pack de skin d’arme Run-it-back, qui comprendra des mises en page populaires des versions précédentes du magasin, y compris Fantôme Oni, Prime Spectre et Opérateur Spline.