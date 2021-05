‘Valorant’ enregistrera les conversations vocales des joueurs: il s’engage à les écouter uniquement pour lutter contre les comportements abusifs

‘Valorant’, le jeu de tir tactique de Riot Games, a mis à jour ses conditions d’utilisation et sa politique de confidentialité pour ajouter quelque chose d’important: à partir de maintenant, ils enregistreront les conversations vocales du jeu afin de mieux lutter contre les comportements abusifs. Comme indiqué par Riot Games, « Pour que nous puissions prendre des mesures contre les joueurs qui utilisent les communications vocales pour harceler les autres, utiliser des discours de haine ou perturber leur expérience d’une autre manière, nous devons savoir ce que ces joueurs disent. C’est pourquoi À l’avenir , nous aurons besoin de la capacité d’analyser les données vocales. «

Dans la nouvelle version de l’avis de confidentialité, ‘Valorant’ est autorisé à enregistrer et à évaluer les communications vocales lorsqu’un signalement est soumis pour comportement abusif. Si une violation est détectée, des mesures appropriées seront prises et les données seront supprimées «lorsqu’elles ne seront plus nécessaires pour les révisions».

Uniquement dans ‘Valorant’, mais pas dans le reste des jeux

Comme expliqué par Riot Games, la société n’écoutera pas activement les joueurs. «Nous ne surveillons pas activement les communications des matchs en direct. Nous n’écouterons et examinerons les journaux vocaux que lorsqu’un comportement vocal perturbateur est signaléEn d’autres termes, Riot Games n’écoutera les conversations que dans le cas où un joueur soumettrait un rapport de comportement abusif.

La seule chose que peuvent faire les joueurs qui ne veulent pas que leur voix soit enregistrée est désactiver le chat vocalcomme participer au jeu signifie que les enregistrements vocaux sont «sujets à enregistrement et traitement potentiel». Comme tous les joueurs de «Valorant» le savent, le jeu dispose d’un chat vocal intégré pour communiquer avec les membres de l’équipe, ce qui est important dans les jeux de ce genre, mais son utilisation est complètement facultative.

Bien que la politique de confidentialité s’applique à tous les jeux Riot Games, la voix ne sera enregistrée que sur ‘Valorant’

D’autre part, il convient de noter que la mise à jour de la déclaration de confidentialité s’applique à tous les jeux Riot Games, y compris ‘League of Legends’, ‘League of Legends: Wild Rift’, ‘Master Tactics’ et ‘Legends of Runeterra’. Cependant, Riot Games n’a pas l’intention d’enregistrer les voix des joueurs dans ces jeux et, dans le cas de les avoir à l’avenir, la société affirme qu’elle avertira les joueurs « avant de commencer à collecter des données supplémentaires ». Il n’a pas non plus l’intention de mettre en œuvre le chat vocal dans «LoR».

Quand ce système sera-t-il activé? Pour l’instant est en phase de développement et l’idée est de le rendre opérationnel avant. Il commencera les tests bêta avec «Valorant» en Amérique du Nord avant de se déployer dans d’autres langues et régions.

