« Valorant » ajoute l’escalade, un nouveau mode avec des armes aléatoires

Jeux anti-émeute a annoncé Escalation, un nouveau mode de jeu pour son jeu de tir multijoueur compétitif «Valorant».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Poursuite intentée contre le DualSense de Sony par Drift

Le mode offre une nouvelle façon de jouer plus informelle, tout en permettant aux joueurs d’expérimenter et de s’entraîner avec diverses armes. Les joueurs commencent l’ascension avec une arme puissante, mais au fur et à mesure que l’on gagne, ces armes sont remplacées par des armes plus difficiles et moins mortelles.

Kyle Leach, ingénieur et concepteur des modes de «Valorant, explique que l’escalade a été conçue pour créer « Un mode Match à mort en équipe rapide et peu stressant avec une disponibilité élevée qui est amusant à jouer en société avec des amis. »

Le mode est inspiré du populaire Mod Gun Game de Counter Strike: Source.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Animal Crossing: New Horizons »: les joueurs sont enthousiasmés par Festivale

L’escalade est un mode 5v5 avec un complément d’armes et de capacités générées aléatoirement afin que les joueurs puissent les parcourir tout en jouant, classés du plus haut au plus bas.

Après que atteindre un nombre spécifié de points, les joueurs seront obligés de passer à l’arme suivante de l’ensemble.