Valorant 1.07 – Killjoy est au col! Tous les buffs et nerfs dans la mise à jour

Dans le nouveau patch 1.07 de Valorant devient le nouveau venu Killjoy a subi quelques changements aux côtés d’autres combattants. L’agent allemand a récemment fait sensation dans le jeu de tir de héros tactique compétitif. Mais les développeurs ont réagi et développé quelques innovations pour qu’elles puissent désormais être contrées.

Dans l’ensemble, il y a d’autres changements à divers agents et de nombreux ajustements de qualité de vie, que nous aimerions tous vous présenter ci-dessous.

Tous les buffs et nerfs dans Valorant 1.07

Contre-attaque pour Killjoy

Du Nano essaimqui répartit les dommages AoE en appuyant sur un bouton, est une épine dans le flanc de nombreux joueurs. Les dégâts de la capacité sont immensément élevés et de nombreux joueurs ont donc dû abandonner leur vie numérique lorsqu’ils ont essayé, par exemple, de désamorcer le pic.

En tant que nerf, cette capacité a maintenant été affaiblie afin que les dégâts de la compétence ne soient que commence plus tard. En outre, les dommages causés par 60 à 40 par seconde réduit. Enfin il y en a de nouveaux Effets graphiquesmarquer plus clairement la grenade au sol.

En parallèle, le Tourelle de canon très légèrement amélioré, qui tire désormais plus efficacement à la dernière position connue d’un adversaire et non plus à travers Balle de reconnaissance de Sova est exposée. Dans l’ensemble, cela reste un nerf pour Killjoy.

Changements de Sage: nouveau mur et plus encore!

Sage connaît également un nerf important. La guérison vient de 100 LP en 5 secondes sur 60 LP en 5 secondes réduit. Désormais, il n’en guérit qu’environ la moitié. dans le auto-guérison le Nerf est encore plus drastique car il 10 secondes besoin de regarder autour 60 points de vie guérir.

En outre, la portée de la Sphère de ralentissement diminué. Cette capacité est également plus faible maintenant. Ainsi, “la puissance totale est réduite tant qu’elle n’est pas tirée sur une cible claire”, explique Riot Games. Avant, vous pouviez obtenir de meilleurs résultats sans trop réfléchir. Il est maintenant temps de tourner la tête, puis de lancer.

Ça en coûte un Sphère barrière maintenant seulement 300 crédits (pas plus de 400) et il y a une nouvelle tournure. C’est maintenant une barrière qui est sur Début 400 LP a et au cours de 3 secondes jusqu’à 800 LP est renforcée. Cela a été fait pour qu’il y ait plus de contre-opportunités contre le mur lorsqu’il est utilisé en réponse.

Viper reçoit un buff avec le patch 1.07

Écran de toxine von Viper peut désormais passer par le Barrières d’apparition se faire tirer dessus. De plus, la longueur totale augmente plus vitequand il est allumé.

Elle doit être capable de tout préparer avant le tour afin de rendre la phase plus détendue et, dans le meilleur des cas, de ne pas connaître les adversaires sur leur position directe.

Au Pourriture il y a un changement mineur mais non moins important. Ça fait mal maintenant pas de joueurs alliés plus. Avec la compétence Fosse aux serpents Désormais, l’équipe sait où Viper a placé le marais de poison car il est maintenant sur le carte est montré.

Breach: meilleure percée

dans le Charge de foudre Il y a même plusieurs changements par rapport à Breach:

Ils se comportent en dehors du propre écran maintenant comme les autres.

maintenant comme les autres. Ils s’occupent désormais plus agressivement éblouissement minimal .

. Charges augmentées: à partir de 2 sur 3

sur Temps raccourci jusqu’à ce que les charges soient armées: de 0,6 seconde à 0,5 seconde

En fin de compte, il devrait être en mesure de mieux percer la ligne adverse et de faire plus pour l’équipe. Plus de plages horaires signifient plus d’options. Par conséquent, entre autres, la charge a été augmentée.

Au Grondement du tonnerre Ils ont également réduit le délai avant l’explosion, de 0,3 à 0,255 secondes et du Ligne de faute les ennemis affectés ne peuvent plus passer Lunettes de visée regarder.

Seuls des ajustements mineurs pour Sova

La cape de Sova en a maintenant une physique réviséede sorte qu’il puisse être vu moins souvent en dehors de la zone touchée. De plus, son Mains graphiquement révisés afin qu’ils s’intègrent davantage dans le tableau d’ensemble.

Et ce sont toutes les nouveautés concernant les agents. Ça continue avec les armes!

Mises à jour des armes et effets de frappe mis à jour

le Fusils de chasse sont toujours en cours de révision. Et cela Effets de coup et le Étiquetage par des fusils de chasse. Les tirs à la tête ont désormais moins d’effet que les autres armes avec des pistolets à pompe. De plus, le nouveau marquage (ralentissement de 30% en 0,5 seconde) permet de leur échapper plus facilement.

Certains fusils de chasse ont été affaiblis et le vandale s’est intensifié:

Shorty : A partir de 7 mètres une baisse des dégâts, pas plus de 9 mètres. Multiplicateur de tête maintenant 2 voies , plus 3 fois.

: A partir de une baisse des dégâts, pas plus de 9 mètres. Multiplicateur de tête maintenant , plus 3 fois. Juge : Le prix augmente à 1600 à partir de 1500 car c’était trop solide pour le prix.

: Le prix augmente à à partir de 1500 car c’était trop solide pour le prix. Vandale: La cadence de tir a été augmentée de 9,25 9,75 augmenté et le Dommages de 39 à 40!

Avec les ajustements, le Vandal devrait se rapprocher de son homologue, le Phantom.

le Effets de coup ont également été améliorés pour déterminer des coups plus clairs. La détection des coups devrait être améliorée. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans l’article correspondant de Riot Games.

Recréation de matchs en mode classé

Riot Games installe un nouveau mécanisme qui entre en jeu dans les matchs déloyaux. Par exemple, si 4 contre 5 ou même plus de joueurs ont disparu au début d’un match entier, il y a maintenant la possibilité de terminer le match.

Tapez simplement / refaire dans la console après qu’un joueur reste AFK ou déconnecté du début du match jusqu’à la fin du 1er tour. Tout le monde doit alors voter et être d’accord.

Il se comporte alors comme si le match n’avait jamais eu lieu. MMR et EP alors reste inchangé. Les lecteurs AFK et Disconnect, cependant, condamné à une amende et en obtenir un pire note.

Quelles améliorations générales y a-t-il?

Avec la touche R, vous pouvez maintenant observateur activer et désactiver les lignes d’arrivée des joueurs. Vous pouvez également définir les contours des membres de l’équipe que vous souhaitez voir ici. Appuyez sur les touches H pour tous, J pour les alliés, K pour les adversaires de l’observé et L pour aucun.

De plus, vous pouvez maintenant voir combien d’argent le joueur observé a.

Si vous avez le interface utilisateur dans le jeu entièrement désactiver c’est maintenant également possible. Il en va de même pour le réticule et les bras du personnage.

Une autre chose importante pour les gourous du FPS est le fait que le Fréquence d’images améliorée a été. Plus d’effets graphiques sont désormais traités via le multithreading.

Enfin, il y a une autre option, qui est la vôtre Garde l’identité secrète. Il devient alors juste le Nom d’agent affiché. C’est pour protéger la vie privée des joueurs.

