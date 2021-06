valkyries apocalypse Netflix un nouvel Anime comme Baki et Kengan Ashura

Les dieux s’affrontent contre de vrais personnages historiques dans un combat pour l’humanité

Avant que les dieux puissent porter un jugement sommaire sur l’humanité et mettre fin à leur civilisation pour toujours, la Valkyrie Brunhilde intervient pour proposer une solution alternative – Ragnarok. Dans cette série animée,

Dans valkyries apocalypsevRagnarok est un événement apocalyptique où 13 des meilleurs guerriers de l’humanité se battent avec 13 dieux.

Le premier à avoir 7 victoires lors du Ragnarok, est déclaré vainqueur. Si l’humanité gagne, les dieux laisseront l’humanité seule pendant 1 000 ans, mais si les dieux gagnent, alors l’humanité est détruite.

Brunhilde a un intérêt pour l’humanité parce qu’elle est en partie humaine. Quant aux dieux, ils semblent accepter Ragnarok non pas parce que Brunhilde les accuse d’être des poulets, mais pour le plaisir. Le premier dieu à se battre pendant Ragnarok est en fait Thor – mais il ne ressemble pas beaucoup à Chris Hemsworth. Ce Thor a littéralement la peau blanche, a de longs cheveux roux, des yeux dorés et sa version de Mjolnir est absolument massive. Si vous avez déjà joué à « Final Fantasy VII », imaginez l’épée buster de Cloud Strife, mais comme un marteau. Ce sont les proportions auxquelles nous avons affaire.

Les Dieux contre les Humains. Valkyrie Apocalypse, ce jeudi. pic.twitter.com/QEpRPTy7kk — Netflix France (@NetflixFR) June 14, 2021

Une autre chose qui rend « Record Ragnarok » intéressant, c’est que les dieux sont opposés à des versions de personnages historiques réels. Le combat de Thor est contre Lü Bu, un redoutable général militaire chinois. Ses exploits sont si populaires qu’ils ont été romancés (et dramatisés et gamifiés) dans l’histoire populaire « Romance of the Three Kingdoms ». Il n’est pas surprenant que Lü Bu en fasse une série animée.

Des personnages historiques affrontant des dieux pour le sort de l’humanité vous intriguent-ils ? « Record of Ragnarok » est maintenant en streaming sur Netflix.

L’intérêt pour la mythologie nordique n’est pas nouveau, mais il est probablement prudent de dire que la fascination a pris une forme très spécifique en 2011 lorsque le premier film » Thor » est sorti. Depuis lors, quand les gens pensent à Thor, ils imaginent l’interprétation affable de Chris Hemsworth du personnage en tant que dieu qui est aussi une sorte d’extraterrestre, mais qui aime surtout boire de la bière et se battre. De même, nous pensons à quelqu’un comme Loki comme étant généralement en forme de Tom Hiddleston . Nous pensons à Heimdall comme Idris Elba , Sir Anthony Hopkins est Odin, Tessa Thompson est une Valkyrie, et ainsi de suite. Et si vous êtes rattrapé par l’univers cinématographique Marvel,

alors Asgard est un tas de cendres à cause du Fire Demon Surtur et de la prophétie apocalyptique Ragnarok.

Mais Marvel n’est qu’un multivers d’interprétations de la mythologie nordique. Presque toutes les cultures modernes filtrent le mythe nordique à travers le leur, y compris le japonais. En fait, il y a une toute nouvelle série animée sur Netflix appelée « Record of Ragnarok » qui est une interprétation assez sauvage de nombreux dieux différents à travers l’histoire et les cultures.

Au vu du carton Plein que fait valkyrie apocalypse On parie Largement sur une saison 2 voit une saison le problème c’est le temps de fabrication d’un anime on table clairement sur 13 voire 14 mois donc 2022 ou début 2023 à prendre avec des pincettes 🙂