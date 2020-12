Valkyrie Love Story dans Thor: Love and Thunder tease par Tessa Thompson

Suite à plusieurs indices de la star de retour Natalie Portman concernant la place de Jane Foster dans Thor: l’amour et le tonnerre, Tessa Thompson a commencé à partager quelques idées sur ce que le public peut attendre de son personnage, Valkyrie, dans la suite de MCU. Lorsqu’on lui a demandé récemment si elle trouverait l’amour ou le tonnerre, l’actrice a tease une réponse qui ne révèle rien, mais tease tout.

« Il y a les deux. Ils ne sont pas mutuellement exclusifs … Elle aime une sorte d’amour tonitruante. »

Maintenant, ce que cela signifie exactement est ouvert à l’interprétation, mais étant donné que la relation entre Valkyrie et Thor s’est terminée dans Avengers: Fin de partie avec un sentiment de respect mutuel platonique, cela pourrait suggérer une certaine vérité aux rumeurs en cours selon lesquelles le personnage de Thompson et Jane Foster de Portman partageront un enchevêtrement romantique. Thompson a déclaré dans le passé qu’elle jouait le personnage «queer», et avec l’engagement de Marvel en faveur de la diversité, cela pourrait bien faire partie de l’intrigue de Amour et tonnerre.

Tessa Thompson a continué en révélant qu’elle se préparait à commencer à filmer Thor: l’amour et le tonnerre en disant: « C’est vraiment, vraiment, vraiment amusant … Je suis vraiment excité. Je m’envole pour l’Australie dans quelques semaines, et les gens sont déjà là et sur le terrain. Je reçois des vidéos très amusantes de Taika et des photographies qui me mettent à jour. Mais c’est un bon scénario, ça va être très amusant. C’est très amusant dans le département de musique … Je suis ravi. «

Thor: l’amour et le tonnerre devient rapidement l’un des projets les plus intrigants de Marvel, Thompson taquinant auparavant de nombreuses surprises à venir. Dans une récente interview, l’actrice a non seulement confirmé son rôle de roi d’Asgard dans la suite, mais suggère également que davantage de personnages du MCU plus large pourraient apparaître. « Ouais. Je peux taquiner qu’elle est définitivement le roi de New Asgard quand on la trouve, » dit-elle. «Et comme ce fut le cas dans les quatre derniers, je dirais qu’elle fait partie d’une aventure qui impliquait Thor, dans le sens où ça s’appelle Thor: Love and Thunder. Et je dirais qu’il se passe des trucs sympas. Nous ont de nouveaux personnages; nous avons des gens potentiellement d’autres poches du MCU. Et puis nous avons des gens, peut-être, que nous avons déjà vus. «

Le Marvel commence à ressembler de plus en plus à un événement majeur de Marvel, avec plusieurs membres du gardiens de la Galaxie prêt à rejoindre les Asgardiens pour plus d’aventures. Il a déjà été confirmé que Chris Pratt reviendrait en tant que Star-Lord, des rumeurs circulant maintenant selon lesquelles Vin Diesel, Idris Elba et Jaimie Alexander reviendront également en tant que Groot, Heimdall et Lady Sif respectivement.

Alors que certains éléments de l’intrigue restent étroitement secrets, Natalie Portman ne peut pas arrêter de révéler qu’elle s’habillera en tant que The Mighty Thor dans le film. Tout en discutant de sa formation pour le rôle et de ses connaissances sur le prochain film, l’actrice a clairement indiqué qu’elle allait assumer un certain rôle de super-héros. « Non. Très peu, essayant juste de s’entraîner à ressembler à une figurine d’action … Oui, le Puissant Thor, » taquina-t-elle avant de doubler avec, « Le Jane Foster Thor s’appelle Le Puissant Thor. »

Plusieurs détails concernant Thor: l’amour et le tonnerre ont été révélés lors du récent Disney Investor Day, avec Le Chevalier Noir La star Christian Bale a révélé jouer le méchant Gorr le dieu Butcher, un extraterrestre dont la haine des dieux le mène dans une mission de vengeance à travers le temps et l’espace. Thor: l’amour et le tonnerre est actuellement programmé pour sortir en salles le 18 février 2022. Cela nous vient de MTV News.

