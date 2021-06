Valkyrie Apocalypse : y aura-t-il une deuxième saison de l’anime Netflix ?

Depuis le 17 juin 2021 est avec « Record de Ragnarok » Valkyrie Apocalypse un nouvel anime fantastique de science-fiction sur Netflix disponible. Valkyrie Apocalypse Bientôt une saison2

Jusqu’à présent, le travail semble se dérouler relativement bien, car au moment où nous écrivons cet article, la série est en Allemagne cinquième place du contenu le plus regardé actuellement sur le service de streaming. Mais comment sont-ils Des chances pour une 2ème saison de l’adaptation manga ?

Valkyrie Apocalypse : la série animée arrive-t-elle pour une deuxième saison ?

La bonne nouvelle pour les fans de la série animée est que celle-ci probablement pas seulement commencé avec succès dans ce pays est, mais apparemment aussi dans autres pays dans le Top 10 Netflix pourrait prendre d’assaut (via Whats On Netflix). De plus, la série fantastique n’a mis en œuvre qu’une fraction de l’histoire jusqu’à présent, il serait donc toujours assez de matériel disponible pour les autres saisons. Ce sont les circonstances des fans J’espère une suite sont autorisés à faire.

Cependant, une 2ème saison de « Record of Ragnarok » pas encore officiellement confirmé. Pour cette raison, l’avenir de la série est actuellement encore incertain.

De plus, Netflix a dans le passé plusieurs projets réussis et populaires après une seule saison abandonné, par exemple parce que la production était trop chère ou que la série n’a finalement pas répondu aux attentes internes. Donc rien n’est encore gravé dans le marbre. Néanmoins, il existe bien sûr des arguments en faveur d’une deuxième saison qui pourraient éventuellement convaincre Netflix.

De quoi parle Record of Ragnarok (Valkyrie Apocalypse)?

Conseillé dans l’histoire fantastique les dieux sur le sort de l’humanité. En fin de compte, ils choisissent d’éliminer les humains, mais une Valkyrie défend les mortels. Elle propose de décider de son sort dans un tournoi majeur dans lequel 13 dieux contre 13 guerriers humains rivaliser.

Thor dans le manga « Valkyrie Apocalypse » / © 2017 Shinya Umemura, Takumi Fukui, Ajichika / Tokuma Shoten

La série de mangas sous-jacente jusqu’à présent onze volumes édités comprend, apparaît au Japon depuis 2017. Le travail est un effort conjoint des deux auteurs Shinya Umemura et Takumi Fukui et du groupe mangaka Ajichika. Le manga n’est actuellement pas disponible en Allemagne. Pour l’adaptation en anime, ça dessine Studio Graphinica (« Helsing : Ultime ») réalisé par Masao Ookubo.